MUNICIPAL
Salou inicia la segona fase de millora del carrer Carles Buïgas
Els treballs reforçaran asfalt, senyalització i drenatge, amb afectacions puntuals al trànsit
L’Ajuntament de Salou reprendrà el dilluns 23 de febrer la segona fase de la renovació integral del carrer Carles Buïgas i dels carrers adjacents, amb la previsió que les actuacions finalitzin el 31 de març de 2026.
Aquesta nova etapa se centra principalment en tasques de manteniment i arranjament de desperfectes detectats després dels primers mesos de funcionament de la via remodelada. Entre les actuacions previstes hi ha:
- La reparació i restitució de fanals i semàfors malmesos per la circulació de vehicles.
- La instal·lació de noves plaques amb les lletres nominatives del carrer.
- El reforç i la reparació de les reixes de recollida d’aigües pluvials afectades pel pas de busos i camions.
- L’asfaltatge puntual de zones que han patit degradació.
- Aquestes intervencions permetran consolidar la qualitat de l’obra i garantir la seguretat viària.
Millores tècniques i funcionals
A més de les reparacions, s’introduiran ajustos derivats de l’avaluació tècnica del comportament dels diferents elements executats.
En aquest sentit, es durà a terme un poliment localitzat de l’asfalt vermell per a optimitzar la recollida d’aigües pluvials al voltant de la reixa longitudinal central. També es reforçarà la senyalització vertical i la regulació de l’accés a la zona de vianants per als vehicles de distribució urbana de mercaderies i residents.
Una altra actuació destacada serà la millora de l’amplada de l’accés des del carrer Torremolinos fins a la rotonda situada a la cruïlla amb el carrer Carles Buïgas, amb l’objectiu de facilitar la maniobra de busos i vehicles pesants i reduir el risc d’impacte amb el conjunt escultòric de la Font de Llum.
Finalment, es farà una neteja integral amb aigua a pressió del paviment asfàltic de tota la zona de vianants per deixar l’espai en òptimes condicions de cara a la temporada turística.
Afectacions al trànsit
Les principals afectacions es concentraran entre el 23 i el 27 de febrer. Durant aquesta setmana es tallarà la circulació a l’avinguda Pompeu Fabra, en el tram comprès entre l’avinguda del Pla de Maset i el carrer Vendrell, per l’arranjament de les reixes pluvials i l’asfalt. El trànsit es desviarà pels carrers Torremolinos, Carles Buïgas i Vendrell.
També es preveu restringir la sortida de vehicles pel carrer Torremolinos, amb desviament cap al carrer Amposta. Aquesta actuació s’està coordinant amb la Policia Local per minimitzar l’impacte sobre les línies regulars de transport públic i podria ajustar-se en funció de criteris operatius.
La resta d’intervencions es desenvoluparan a la zona de vianants, amb la senyalització corresponent i les mesures necessàries per assegurar la mobilitat i la seguretat.