OCI
Torredembarra recuperarà una sala emblemàtica amb un nou projecte: «No obrim només una discoteca, sinó un espai cultural per a tothom»
L'empresa Xatarra Produccions impulsa Longplay amb la voluntat de combinar música, espectacles, gastronomia i esdeveniments en un format polivalent i obert tot l’any
Un grup d'amics amb experiència en el sector de l'oci i la producció musical treballa per a reobrir una discoteca a Torredembarra sota un nou concepte: Longplay. El projecte neix amb una idea clara: anar més enllà de l'oci nocturn tradicional i convertir-se en un espai polivalent, capaç d'adaptar-se a públics, horaris i estils molt diversos.
La nova sala apostarà per una programació variada, amb setmanes temàtiques dedicades a diferents gèneres musicals per a arribar a tots els gustos. Hi haurà sessions de DJ, concerts —des de rock i rap fins a altres estils—, sopars amb espectacle, monòlegs, tardeos, vermuts musicals i celebracions com a graduacions. La intenció és que Longplay tingui activitat continuada i no depengui únicament de la nit.
A més, l'espai permetrà el lloguer de sales per a aniversaris, sopars privats i tot tipus d'esdeveniments, reforçant el seu caràcter mixt i polivalent. L'equip promotor també preveu col·laboracions amb altres col·lectius i projectes culturals del territori.
Quant a la reforma, l'interior s'està renovant amb una línia moderna i molt cuidada a nivell lumínic, però fugint de l'estètica típica de discoteca convencional. La il·luminació serà d'última generació, amb pantalles i sistemes similars als de les sales més reeixides del moment. El so és un altre dels pilars del projecte: ja s'han tancat acords amb empreses especialitzades per a garantir una qualitat tècnica d'alt nivell.
La terrassa serà un dels espais diferencials del local. Comptarà amb arbres d'estil bambú i una ambientació vegetal pensada per a crear una sensació acollidora i natural, fins al punt —segons expliquen els impulsors— que el públic no percebi que es troba en un polígon industrial.
Longplay serà gestionada per Xatarra Produccions S.L., una empresa creada fa dos anys que compta amb una sòlida trajectòria en l'organització de festes, amb una mitjana de 1.500 entrades venudes per esdeveniment, management de DJ i grups de rumba, així com l'organització de festes majors en el Baix Gaià, entre altres projectes. Aquesta experiència prèvia és una de les garanties del coneixement del mercat i del públic al qual es dirigeixen.
La intenció de l'equip és obrir abans de Setmana Santa. Encara que són conscients que les obres poden sofrir retards, confien que no hi hagi grans contratemps. Les llicències i permisos, asseguren, ja estan en regla. D'aquesta manera, Torredembarra es prepara per a recuperar un espai d'oci amb una proposta renovada, oberta i pensada per a molt més que ballar de matinada.