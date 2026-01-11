Gastronomia
Salou celebra la seva primera Festa de l'Oli
Aquesta nova proposta de caire gastronòmic i cultural ha omplert la Plaça de la Pau de salouencs i visitants
Aquest diumenge al matí, la Plaça de la Pau de Salou —on les oliveres simbolitzen la pau, la resistència i la convivència— s’ha omplert de vida, d’aromes i de tradició amb la celebració de la primera edició de la Festa de l’Oli de Salou.
Una festa que neix amb vocació de futur, però amb les arrels ben fondes en la història del municipi. Veïns i veïnes, famílies, gent gran i infants, aprofitant el solet, han compartit una jornada marcada pel tast d’oli elaborat amb olives d’oliveres centenàries i mil·lenàries del municipi, arbres que han vist passar generacions i que avui continuen oferint el millor del territori.
L’oli, daurat i intens, no només ha omplert els paladars. També ha despertat records, ha creat converses i ha teixit complicitats. Perquè aquesta festa no ha estat només gastronòmica: ha esdevingut una autèntica trobada amb la memòria col·lectiva.
Els assistents han pogut gaudir d’un esmorzar popular a base de llonganissa a la brasa amb pa i oli verge extra de Salou, vi de la terra i unes postres exquisites amb pa fregit, oli i xocolata. Una combinació que ha fet les delícies dels participants i ha reforçat l’esperit tradicional i arrelat de la celebració.
La plaça s’ha convertit en un escenari de convivència, amb música en directe de Lola Van, les actuacions dels Gegants de Salou i de l’Associació Sal-i-Ou, així com inflables per als més menuts, dibuixant un matí d’alegria compartida entre generacions.
I allà, en un racó de la plaça, l’escultura de la Pau i les oliveres han observat en silenci la festa popular, com a testimonis simbòlics d’una jornada carregada de significat.
En la seva benvinguda, l’alcalde de Salou, Pere Granados, ha recordat el camí que està seguint el govern municipal per recuperar el patrimoni natural i agrícola del municipi: «Estem treballant per recuperar el nostre llegat agrícola, posar-lo en valor i fer-lo part de la vida quotidiana de la ciutadania. Les oliveres formen part de la nostra història i de la nostra identitat com a poble».
Granados ha subratllat que aquesta festa «reforça el sentiment de pertinença. Ens ajuda a reconnectar amb les nostres arrels, a estimar el territori i a sentir-nos orgullosos de Salou». I ha afegit: «Aquestes jornades serveixen per fer comunitat, per compartir tradicions, per conviure i per transmetre valors a les noves generacions».
Per la seva banda, el vicepresident de la Cooperativa de Riudecanyes, Gonzalo Cambra, ha explicat que l’oli de Salou està emparat sota la Denominació d’Origen Protegida Siurana i que ha superat tots els exàmens i controls sanitaris exigits, garantint així la seva qualitat i seguretat alimentària.
També ha intervingut Glòria Tibau, directora dels Serveis Territorials d’Agricultura, que ha felicitat l’Ajuntament per la iniciativa: «Aquesta festa no és només un nou atractiu turístic, sinó també una eina per promocionar la nostra matèria primera i la nostra agricultura. Salou ja destaca en molts aspectes com a municipi turístic, però és important potenciar altres atractius més enllà del sol i la platja».