Policial
Detenen tres homes durant un control policial a Roda de Berà per tràfic de drogues
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local han localitzat 300 grams de marihuana amagats al vehicle
Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Torredembarra han detingut aquesta matinada de dilluns durant un control conjunt amb la Policia Local de Roda de Berà a tres homes com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.
La detenció s'ha produït a les 03.45 hores a la plaça Francesc Macià durant un control de seguretat al municipi. En aquest, els efectius policials han aturat un vehicle amb tres persones al seu interior. Després d'identificar els ocupants han procedit a l'escorcoll del vehicle i han localitzat 300 grams de marihuana sota un dels seients posteriors amagats dins d'una bossa de brossa negra. També han localitzat una cisalla, un tornavís, un tub de coure procedent d'un aire condicionat, entre d'altres eines. A un dels individus també li han trobat 500 euros en bitllets fraccionats.
Davant els arguments incongruents dels individus, els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 23, 29 i 44 anys per un presumpte delicte de tràfic de drogues. A un d'ells li constaven dos antecedents per delictes patrimonials. En breu passaran a disposició judicial.