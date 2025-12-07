Diari Més

Successos 

Un incendi crema 25 vehicles en una nau de la Canonja i obliga a tallar l’N-340

El foc, que ha mobilitzat 11 dotacions dels Bombers, ha col·lapsat part de la nau però no ha causat ferits ni s’ha estès a les instal·lacions veïnes

Imatge de la nau afectada a la Canonja

Imatge de la nau afectada a la CanonjaBombers de la Generalitat

Marta Omella
Publicat per
Marta OmellaRedactora
Tarragona

Creat:

Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest matí en un incendi en una nau situada al quilòmetre 1.155,5 de l’N-340, al terme municipal de la Canonja. Han rebut l'avís a les 07.01 h i s'ha desplaçat fins al lloc dels fets amb 11 dotacions.

Allà han treballat per evitar que les flames es propaguessin a les edificacions adjacents. El foc ha cremat totalment uns 25 vehicles que es trobaven a l’interior de la instal·lació, fet que ha provocat el col·lapse del tancament de la nau.

Com a mesura de seguretat, la circulació de l’N-340 ha quedat tallada en tots dos sentits mentre els equips d’emergències treballaven en l’incendi.

Els Bombers han informat que no consta cap persona ferida. L'incendi no s'ha propagat a les naus del costat, tot i que han contactat amb la botiga de mobles annexa, ja que una de les parets s’ha escalfat. 

tracking