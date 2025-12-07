Societat
La casa de Constantí que cada any arrasa a les xarxes amb la seva decoració de Nadal
L’habitatge del Carrer Major es converteix cada desembre en un fenomen viral
A mesura que s’acosta el Nadal, els municipis del Camp de Tarragona s’omplen de llums, colors i adornaments que marquen l’inici de les festes. A Constantí, però, hi ha una casa que destaca per damunt de totes les altres: la d’un veí del Carrer Major, que any rere any converteix la seva façana en un autèntic espectacle.
La decoració no passa mai desapercebuda, amb lletres lluminoses, figures brillants i un muntatge que recorda els carrers decorats d’algunes ciutats nord-americanes. Moltes persones s’aturen per fer fotografies i vídeos que, cada any, es tornen virals a les xarxes socials.
Segons expliquen diversos usuaris d’Instagram i TikTok, l’habitatge es transforma per Nadal cada any, i sempre es converteix en un dels punts més fotografiats del municipi. A més, diuen. també decoraria la façana durant Halloween.