El Morell adjudica les obres de la residència i la pista poliesportiva
Les obres començaran a principis del 2026 i suposaran una inversió de més de 3,8 MEUR
La Junta de Govern Local del Morell va aprovar el novembre l’adjudicació de dues obres estratègiques que marcaran el futur immediat del municipi: la nova pista poliesportiva coberta i la transformació del Centre de Serveis per a la Gent Gran en una residència assistida de 24 hores. Es tracta de dos projectes llargament reivindicats per la ciutadania i que, segons l’alcalde, Eloi Calbet, donen resposta a necessitats socials i esportives de primer ordre. Totes dues actuacions sumen una inversió global de més de 3,8 milions d’euros i preveuen l’inici dels treballs a principis de 2026, un cop completats els tràmits de formalització.
La nova pista poliesportiva coberta, adjudicada a Constècnia 3 SL per un import de poc més de 2,1 milions d’euros, tindrà un termini d’execució de deu mesos. Un cop superats tots els processos tècnics del Consell Català de l’Esport, el projecte permetrà dotar el municipi d’un espai cobert, versàtil i adaptat a les necessitats de les entitats esportives, dels centres educatius i de diverses activitats municipals. Entrenaments, competicions, propostes pedagògiques i actes de gran format hi trobaran cabuda en un recinte dissenyat per donar servei a centenars d’usuaris. La regidoria d’Esports, encapçalada per Mònica Casas, destaca que la nova instal·lació suposa un pas decisiu per disposar d’un equipament modern, funcional i de primer nivell.
Servei ampliat
Paral·lelament, la Junta ha donat llum verda a l’adequació del Centre de Serveis per a la Gent Gran, que es convertirà en una residència assistida de 24 hores. L’obra, adjudicada a Tomás Gracia Corporación SA per un import de poc més d’1,7 milions d’euros i un termini previst d’onze mesos, també s’iniciarà el gener de 2026.
La nova residència ampliarà l’oferta de serveis d’atenció a les persones grans del municipi, reforçant el model de proximitat i facilitant que moltes d’elles puguin continuar vivint al Morell amb les millors condicions possibles. La regidora de Benestar i Gent Gran, M. Jesús Valldosera, destaca que el projecte aposta per recursos dignes i adaptats a les necessitats reals d’un col·lectiu cada cop més ampli.
Amb aquestes dues adjudicacions, el consistori consolida una etapa d’inversions de gran impacte social i esportiu. Segons l’alcalde, el 2026 serà un any clau per al municipi, amb l’inici d’obres que transformaran la xarxa d’equipaments i reforçaran els compromisos adquirits amb la ciutadania. «Aquests projectes representen una aposta decidida per millorar la qualitat de vida al Morell», conclou Calbet.