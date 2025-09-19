Diari Més

Salou

El Sopar Benèfic de l’Hotel Olympus Palace ajudarà infants desfavorits

La cinquena edició tindrà lloc el 2 d’octubre en favor de la Fundació Esport Solidari Internacional

Imatge roda de premsa Sopar Benèfic ESI Hotel Olympus Palace.

Imatge roda de premsa Sopar Benèfic ESI Hotel Olympus Palace.Cedida

Aquest dijous al migdia es va presentar oficialment el Sopar Benèfic que anualment organitza l’Hotel Olympus Palace 4* de Salou i que enguany arriba a la cinquena edició. La vetllada solidària, que se celebrarà el pròxim dijous 2 d’octubre a partir de les 19 hores al rooftop SUMMIT de l’hotel, té com a destinatària la Fundació Esport Solidari Internacional (ESI), una entitat que treballa per oferir oportunitats de futur a infants en situació desfavorida a través de l’activitat física. El sopar-còctel, amb música en directe, sortejos i sorpreses, mantindrà el format festiu i solidari que ha consolidat l’esdeveniment com una cita anual de referència a la Costa Daurada.

L’Hotel Olympus Palace ha convertit el compromís social en tradició: el primer sopar, celebrat el 2019, va donar suport a l’Associació Contra el Càncer de Tarragona; el 2022 es va dedicar a l’autisme amb Todos en Azul; el 2023 a l’Alzheimer amb la Fundació Rosa Maria Vivar; i el 2024 a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili i la Unitat d’Ictus de l’Hospital Joan XXIII, amb un total recaptat de 23.455 euros.

Complicitats del món esportiu i institucional

Durant la presentació d’ahir, Gil Cristià, en nom de la propietat de l’hotel, va destacar la il·lusió de col·laborar amb una causa que «ajudarà a la Fundació Esport Solidari Internacional amb un sopar-còctel autèntic, amb música en directe, sorpreses i un ambient incomparable». Josep Maldonado, president de l’ESI, va expressar «l’orgull i l’agraïment de ser l’entitat escollida» i va recordar que l’ONG, fundada el 2002, ofereix futur a nens i nenes sense recursos «gràcies a la força de l’esport».

La presentació va comptar també amb el suport del president executiu del Gimnàstic de Tarragona, Lluís Fàbregas; del president del CB Salou, Joan Eduard Martínez, i de Tània Piqué, vicepresidenta del CT Reus Monterols, que van coincidir a remarcar que «en una iniciativa com aquesta tots vestim la mateixa samarreta: la de la solidaritat». L’alcalde de Salou, Pere Granados, hi va afegir que iniciatives com aquesta «demostren l’esperit solidari del municipi i són dignes d’admiració», tot subratllant que accions d’aquest tipus projecten també una imatge positiva i cohesionadora de Salou com a ciutat referent en valors.

El sopar benèfic se celebrarà el dijous 2 d’octubre a les 19 hores al SUMMIT de l’Hotel Olympus Palace. El preu és de 60 euros per persona i hi ha disponible una fila zero per a col·laboracions. Les inscripcions es poden formalitzar amb un ingrés al compte ES67 2100 8669 7702 0002 8168 o bé trucant al telèfon 690 149 866.

