Salou
El Sopar Benèfic de l’Hotel Olympus Palace ajudarà infants desfavorits
La cinquena edició tindrà lloc el 2 d’octubre en favor de la Fundació Esport Solidari Internacional
Aquest dijous al migdia es va presentar oficialment el Sopar Benèfic que anualment organitza l’Hotel Olympus Palace 4* de Salou i que enguany arriba a la cinquena edició. La vetllada solidària, que se celebrarà el pròxim dijous 2 d’octubre a partir de les 19 hores al rooftop SUMMIT de l’hotel, té com a destinatària la Fundació Esport Solidari Internacional (ESI), una entitat que treballa per oferir oportunitats de futur a infants en situació desfavorida a través de l’activitat física. El sopar-còctel, amb música en directe, sortejos i sorpreses, mantindrà el format festiu i solidari que ha consolidat l’esdeveniment com una cita anual de referència a la Costa Daurada.
L’Hotel Olympus Palace ha convertit el compromís social en tradició: el primer sopar, celebrat el 2019, va donar suport a l’Associació Contra el Càncer de Tarragona; el 2022 es va dedicar a l’autisme amb Todos en Azul; el 2023 a l’Alzheimer amb la Fundació Rosa Maria Vivar; i el 2024 a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili i la Unitat d’Ictus de l’Hospital Joan XXIII, amb un total recaptat de 23.455 euros.
Complicitats del món esportiu i institucional
Durant la presentació d’ahir, Gil Cristià, en nom de la propietat de l’hotel, va destacar la il·lusió de col·laborar amb una causa que «ajudarà a la Fundació Esport Solidari Internacional amb un sopar-còctel autèntic, amb música en directe, sorpreses i un ambient incomparable». Josep Maldonado, president de l’ESI, va expressar «l’orgull i l’agraïment de ser l’entitat escollida» i va recordar que l’ONG, fundada el 2002, ofereix futur a nens i nenes sense recursos «gràcies a la força de l’esport».
La presentació va comptar també amb el suport del president executiu del Gimnàstic de Tarragona, Lluís Fàbregas; del president del CB Salou, Joan Eduard Martínez, i de Tània Piqué, vicepresidenta del CT Reus Monterols, que van coincidir a remarcar que «en una iniciativa com aquesta tots vestim la mateixa samarreta: la de la solidaritat». L’alcalde de Salou, Pere Granados, hi va afegir que iniciatives com aquesta «demostren l’esperit solidari del municipi i són dignes d’admiració», tot subratllant que accions d’aquest tipus projecten també una imatge positiva i cohesionadora de Salou com a ciutat referent en valors.
El sopar benèfic se celebrarà el dijous 2 d’octubre a les 19 hores al SUMMIT de l’Hotel Olympus Palace. El preu és de 60 euros per persona i hi ha disponible una fila zero per a col·laboracions. Les inscripcions es poden formalitzar amb un ingrés al compte ES67 2100 8669 7702 0002 8168 o bé trucant al telèfon 690 149 866.