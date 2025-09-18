Platges
La millor platja d’Espanya es troba a Tarragona, segons '20minutos'
Dues platges de Salou han aconseguit imposar-se davant competidores de gran renom
Un concurs organitzat pel diari 20minutos per escollir la millor platja d’Espanya ha posicionat al municipi de Salou entre les primeres posicions. I es que en la segona fase de la votació, la platja Llarga i la Cala Penya Tallada han aconseguit entrar al pòdium de les més votades, consolidant la capital de la Costa Daurada com una destinació de referència del litoral mediterrani.
Segons les dades oficials publicades pel mitjà, la platja Llarga de Salou ha resultat guanyadora amb 1.081 vots (13%), ocupant la primera posició del rànquing estatal. En segon lloc, s’ha situat la platja Bolonia de Tarifa (Cadis), amb 958 vots (11%), mentre que la Cala Penya Tallada de Salou ha assolit la tercera posició amb 772 vots (9%).
La platja Llarga és un autèntic tresor natural. Gaudeix d’un paisatge mediterrani amb unes característiques geogràfiques úniques, que combinen una rica vegetació autòctona amb la singularitat d’una platja regenerada que conserva una duna natural cuidada i protegida. A més, ofereix als visitants caletes plenes d’encant i tranquil·litat, com, per exemple, la Duna, l'Altar, o la Roca Blanca, que la converteixen en un espai privilegiat per gaudir de la natura i del mar.
Les platges de Salou han aconseguit imposar-se davant competidores de gran renom com la platja de los Muertos de Carboneras (Almeria), la platja de A Lanzada de O Grove (Pontevedra), la platja de Ses Illetes (Formentera), la platja de Sotavento de Jandía (Fuerteventura) o la mítica platja de la Concha de Donostia (Guipúscoa), entre d’altres.
En aquest sentit, l’alcalde de Salou, Pere Granados, ha expressat la seva satisfacció pel resultat, subratllant que «és un orgull que les nostres platges siguin reconegudes en l'àmbit estatal pels lectors de 20minutos. Aquest resultat és fruit de la bellesa natural del nostre litoral i també de l’esforç constant que fem des de l’Ajuntament per garantir-ne la neteja, la qualitat de les aigües i la conservació mediambiental. Volem que veïns i visitants gaudeixin d’un entorn únic, segur i sostenible, que és el millor patrimoni que té Salou».
Aquest èxit confirma l’atractiu turístic de Salou, ja reconegut en la primera fase del concurs, quan la platja Llarga va ser escollida com la millor platja de Catalunya en una votació prèvia que va servir per seleccionar les candidates autonòmiques abans d’accedir a la fase estatal.