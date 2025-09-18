Societat
El CIRE no havia avaluat el risc de violència a la cuina de Mas d'Enric, segons Inspecció de Treball
Constata que la cuinera no va ser formada ni es va prendre cap mesura de prevenció davant del risc d'ús de ganivets
Inspecció de Treball ha conclòs que el Centre d'Iniciatives de Reinserció (CIRE) no havia avaluat el risc de violència a la cuina de de Mas d'Enric, on un intern va matar una cuinera i es va suïcidar. Remarca que «no es van adoptar les mesures preventives necessàries per garantir l'efectiva vigilància de la seva integritat física», i no es va impartir formació a la treballadora en aquest sentit.
«Tampoc consta l'adopció de cap mesura de prevenció per minimitzar el risc per a tercers de la utilització d'un ganivet per part d'un intern», diu. L'informe posa de manifest diferents infraccions i assenyala que «no es van implantar mesures efectives de coordinació amb el Departament de Justícia» per protegir adequadament la treballadora.
El document, avançat pel diari El País i al qual ha tingut accés l'ACN, considera que ha quedat acreditat que es van incomplir diversos articles de la Llei de prevenció de riscos laborals i remarca que el CIRE no va investigar l'incident fins que Inspecció de Treball li ho va requerir. També creu que s'ha vulnerat el decret pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
Segons l'informe, l'empresa no va garantir el compliment de les seves obligacions quant a la formació ni informació sobre els riscos inherents al lloc de treball, ni tampoc consta una programació de l'activitat preventiva en matèria de vigilància de la salut de l'empresa.
Per tot plegat, conclou que els fets exposats són constitutius de quatre infraccions administratives i requereix el CIRE perquè avaluï de forma immediata el risc d'agressió a la presó de Mas d'Enric i reculli les mesures preventives necessàries per garantir l'efectiva integritat física dels seus treballadors, garantint el compliment de les disposicions incomplertes el dia de l'accident.
L'informe acaba destacant que la causa última de l'accident es troba en una falta de mesures de seguretat i salut.
Fonts del Departament de Justícia han explicat a l'ACN que ja s'han implementat gairebé tots els requeriments que ha fet Inspecció de Treball en aquest informe, i cita diferents mesures de seguretat que s'han implementat als centres penitenciaris, com ara el treball en binomis en situacions de risc i la protecció del personal més gran, de forma que els funcionaris de més de 55 anys no fan tasques de seguretat més exigents.
A més, continuen les mateixes fonts, s'han revisat i millorat els protocols d'organització i seguretat; s'ha creat un procediment únic per a l'entrada, suspensió i sortida dels interns que treballen als tallers i serveis; se substituiran progressivament interns per treballadors externs a les cafeteries quan el pressupost ho permeti; hi ha major control d'eines tallants, amb ganivets i eines fixes i ús de productes ja tallats per reduir riscos; s'han implementat unitats de seguretat interior, que analitzen informació i proposen accions preventives; s'han posat en marxa cursos de defensa personal, pràctiques de seguretat i formació sobre gestió del risc, i s'han fet millores en equips i sistemes, com radiotransmissors i polsadors.