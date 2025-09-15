Societat
Salou acollirà el GastroArt & Wine amb 15 restaurants, 20 cellers i art en directe a la Torre Vella
Se celebrarà el 5 d’octubre i reforçarà l’aposta del municipi per la cultura i la gastronomia
La Torre Vella de Salou acollirà el diumenge 5 d’octubre una cita singular que fusionarà cuina, vi i art en un escenari emblemàtic. Es tracta del GastroArt & Wine, una experiència gastronòmica i cultural que es va presentar el darrer divendres i que vol consolidar el municipi com a referent d’esdeveniments d’alt nivell.
La proposta neix de la col·laboració entre la regidoria de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament i l’Associació d’Hostaleria de Salou (AEH), amb la voluntat de posar en valor tant el talent gastronòmic local com la força creativa de l’art. A la presentació hi van assistir l’alcalde de Salou, Pere Granados, el regidor de Dinamització Econòmica, Hèctor Maiquez, el president de l’AEH Salou, Pep Moreno, i l’artista multidisciplinari David Callau, qui serà un dels protagonistes de la vetllada.
Granados va subratllar que el GastroArt & Wine unirà «l’excel·lència gastronòmica, l’enologia de qualitat i la força de l’expressió artística», i va remarcar que el fet de celebrar-lo a la Torre Vella reforça la voluntat de convertir aquest espai remodelat en el gran centre artístic, cultural i social de Salou. També va reivindicar el paper dels restauradors, que «han aconseguit fer de Salou una referència gastronòmica a Catalunya i a l’Estat». A més, el batlle va assegurar que els assistents sortiran amb la sensació que «Salou és deliciós».
Viatge gastronòmic i artístic
El president de l’AEH, Pep Moreno, va detallar que a l’esdeveniment hi participaran 15 restauradors, que oferiran 6 aperitius de primer nivell, 22 degustacions i 2 postres, maridats amb vins, caves i vermuts d’una vintena de cellers del territori. Segons Moreno, serà «un viatge gastronòmic sense precedents on l’art i la gastronomia es fusionen», i recordà que «tothom que ha vingut a altres edicions s’ha quedat amb ganes de més».
La gran novetat d’aquesta edició, que es recupera després de tres anys, és la incorporació de l’exhibició en directe de David Callau, artista multidisciplinari que presentarà l’espectacle A Dues Mans, creat exclusivament per a la vetllada. La seva proposta unirà les arts visuals amb la cuina de Pep Moreno, xef reconegut amb una Estrella Michelin. Una combinació que, segons Callau, serà «un delit per tots els sentits i sentiments». A més, els assistents podran visitar l’exposició Retaules, de Callau, instal·lada a la Torre Vella.
La música també tindrà un paper rellevant amb la companyia Baile Flamenco Duende, dirigida per la bailaora Mercedes Alcalà, i l’empresa Balfegó oferirà una exhibició del tradicional ronqueig, on es mostra com es talla una tonyina per obtenir-ne les millors peces.
Participació i col·laboracions
La llista de restaurants participants inclou establiments de referència com Deliranto (amb una estrella Michelin), Cook & Travel, Lunattic, Rock & Grill, MRKT Gastrobar, Panorama Nikkei Bar, Thai Salou, Huma, Castillo de Javier, Amaranto, Infinitum, Mnudo, Restaurant Club Nàutic de Salou, La Ibense Salou i El Rinconcito de Manel. Tots ells mostraran la diversitat i qualitat de l’oferta gastronòmica del municipi.
Les entrades per a aquesta experiència gastronòmica i cultural ja han sortit a la venda i es poden adquirir a través de la plana web salou.koobin.cat/GastroArtandWine.