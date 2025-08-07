Successos
Rescaten una embarcació fora de control amb dues persones a bord a Torredembarra
A bord del vaixell de 7 metres d’eslora hi havia un matrimoni d’edat avançada
El Servei Marítim de la Policia Local de Torredembarra ha rescatat aquest dimarts una embarcació fora de control amb dues persones a l’entrada del port de Torredembarra. Els fets van tenir lloc a un quart de dues de la tarda, quan el Servei Marítim va rebre un avís per part del capità del port alertant sobre una embarcació sense govern, a prop de les roques de l’escullera, amb dues persones a bord en estat de nerviosisme. Ràpidament, es van mobilitzar els agents amb l'embarcació policial i els socorristes amb moto d’aigua.
En arribar al lloc, es va constatar que es tractava d’una embarcació de 7 metres d’eslora, amb el motor en marxa però sense timó, que girava sense control molt a prop de l’entrada del port, en una situació de risc imminent. A bord hi havia un matrimoni d’edat avançada. Gràcies a una maniobra d’abarloament per la banda de babord, es va aconseguir assegurar l’embarcació i remolcar-la fins al port de Torredembarra, on va quedar atracada amb total seguretat tant per a les persones com per a la seva posterior reparació.
Embarcació a la deriva
D'altra banda, aquest 7 d’agost, el Servei Marítim ha estat requerit per Salvament Marítim de Tarragona per tal de remolcar una embarcació a la deriva i sense ocupants, que suposava un perill per a la navegació. L’actuació s’ha resolt amb l’arrossegament de l’embarcació fins al port de Roda de Berà, on podrà ser recollida pel seu titular.