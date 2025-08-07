Via Pública
Finalitzen les obres de l’avinguda de la Verge de Montserrat de Vila-seca
S'ha renovat la xarxa municipal de clavegueram, la xarxa d’aigües pluvials i la d’aigua potable
L’Ajuntament de Vila-seca ha donat per finalitzades les obres de l’avinguda de la Verge de Montserrat i del carrer d’Antoni Gaudí, que es van iniciar el passat mes de març. Aquestes obres han consistit en la renovació de la xarxa municipal de clavegueram i les escomeses particulars de tots els edificis, així com la renovació de la xarxa d’aigües pluvials i de la xarxa d’aigua potable.
Aquests treballs també han servit per a millorar l’accessibilitat de les voreres del carrer d’Antoni Gaudí i en total s’han adequat un total de 9 passos de vianants per a persones amb mobilitat reduïda amb els seus corresponents guals (7 pertanyen a l’avinguda de la Verge de Montserrat i 2 al carrer d’Antoni Gaudí).
Les obres han tingut un cost de 479.312,73 € amb càrrec al pressupost municipal i han estat finançades amb el Pla ImpulsDipta de la Diputació de Tarragona, dins del programa d’inversió.