Veïnal
L'Ajuntament de Roda de Berà i veïns rebutgen la instal·lació de pantalles acústiques al municipi
Consistori i residents reclamen revisar el projecte d'Adif i demanen un estudi específic d'impacte paisatgístic
El ple de l'Ajuntament de Roda de Berà ha aprovat una moció per demanar la suspensió immediata de la instal·lació de les pantalles acústiques per part d'Adif. El document, impulsat per l'associació de veïns i veïnes de Costa Daurada-Berà, s'ha aprovat per unanimitat.
Així, han demanat la Ministeri de Foment i Mobilitat Sostenible la suspensió de la instal·lació, a més de la revisió tècnica del projecte i un estudi específic d'impacte paisatgístic. Tant l'Ajuntament com l'associació posen en dubte l'efectivitat real de les pantalles «ja que el soroll que més molesta al veïnat prové principalment dels trens de mercaderies, els quals continuaran generant molèsties tot i la presència d'aquestes estructures», asseguren en un comunicat.
Segons el consistori, els veïns dels barris costaners afectats pateixen des de fa un any sorolls de les obres del túnel d'Adif i de la instal·lació de les pantalles acústiques, algunes de les quals apunten que tenen vuit metres d'alçada. En aquest sentit, el consistori denuncia que alguns habitatges han quedat «pràcticament tapats per murs metàl·lics opacs». Alhora, assenyalen «manca de coherència tècnica» en la instal·lació de les pantalles, ja que segons apunten, en alguns punts superen l'alçada de la catenària. Per tot plegat, demanen la suspensió de la instal·lació d'aquestes estructures.
A més de demanar l'estudi d'impacte ambiental i revisar tècnicament el projecte, Ajuntament i veïns també han reclamat a Adif que presenti un informe que avaluï que no s'està incomplint la normativa la llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
El veïnat ha organitzat diverses protestes i ha traslladat formalment les seves queixes a Adif i a l'Ajuntament, el qual també ha recorregut a la Síndica de Greuges, i farà arribar la moció aprovada aquest dijous al Defensor del Poble, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat. Amb tot, la setmana vinent està prevista una reunió amb la subdelegada del govern de l'estat espanyol per tractar aquesta qüestió.