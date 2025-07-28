Llibres
Recordant els pagesos que van fer història
Aquest dimarts es presentarà al Morell el llibre ‘Pagesos actius al Morell, la Pobla de Mafumet i Vilallonga del Camp’
L’any 1964 es va obrir a Reus una agència del Servei d’Extensió Agrària (SEA). Aquesta oficina tenia per missió oferir suport i assessorament a la població rural del Baix Camp i part del Tarragonès i del Priorat. El SEA era un servei autònom del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que copiava el model californià dels Estats Units, i que va sorgir fruit dels acords d’Espanya amb els EUA el 1953.
Joan Gamundi Vilà (Tortosa, 1939) era enginyer tècnic agrícola, i l’any 1965 es va incorporar a l’oficina de Reus del SEA. A partir d’aquell moment va participar en cursos, xerrades, demostracions, visites a finques i consultes en tot el territori d’abast de l’agència, però d’una manera molt especial al Morell, la Pobla de Mafumet, Vilallonga del Camp i Constantí.
Gamundi també és autor de diversos llibres, el més recent dels quals és Pagesos actius al Morell, la Pobla de Mafumet i Vilallonga del Camp. De l’expansió del presseguer i l’avellaner fins a l’actualitat (Cossetània ed.), publicat aquest mateix estiu. «En aquest llibre explico, sobretot, com era l’agricultura en aquests pobles just abans d’arribar les petroquímiques», afirma.
Un dels primers cursos que es van fer, recorda, va ser de poda dels presseguers: «Les pràctiques d’esporga les vam fer a la granja Roca Soldevila, a la carretera de Reus a Constantí. Allà, els especialistes que van venir de Lleida van explicar als pagesos que no havien de tallar tota la branca, perquè just al final hi ha una gemma que afavoreix el creixement dels fruits».
Un altre gran problema que es va tractar, explica el Joan, era el derivat de la venda dels préssecs: «Arribaven els compradors, però no els pagaven els préssesc que compraven perquè deien que els venien a resultes. Això vol dir que, quan tornaven, els deien: els he venut a tant».
Als cursos, explica al llibre, sempre hi anava molta gent: «Sobretot als d’esporga, on hi havia moltes discussions». També al vespre, quan es feien les xerrades per als pagesos. El Joan també recorda com, a resultes de l’arribada de les grans empreses químiques, es va apostar pel cultiu dels avellaners: «Abans, el Francolí era bonic, amb el paisatge dels presseguers. Amb la indústria pràcticament va desaparèixer tot i els pagesos es van quedar al camp només a temps parcial, per això es va apostar pels avellaners, que donaven menys feina».
El seu llibre també recull aquells anys de transició, però també documenta amb noms i fotografies totes les persones que van ser protagonistes d’aquells episodis de la nostra història agrícola.
L’autor presentarà Pagesos actius al Morell, la Pobla de Mafumet i Vilallonga del Camp aquest pròxim dimarts, a les 19 h, a l’Ajuntament del Morell.