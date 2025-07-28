Obres
El president del Port i l’alcalde de Vila-seca visiten les obres de restauració dels Prats d’Albinyana
L’actuació supera l’equador de l’execució i es preveu que finalitzi a finals d’any
El projecte de restauració ambiental dels Prats d’Albinyana, a Vila-seca, impulsat pel Port de Tarragona amb la col·laboració de l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, avança a bon ritme i ja ha superat l’equador del seu calendari. Amb una extensió de 37,78 hectàrees, es tracta d’una de les intervencions més ambicioses de recuperació de zones humides al litoral català, entre els deltes de l’Ebre i del Llobregat.
Aquest divendres, el president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, i l’alcalde de Vila-seca, Pere Segura, han visitat les obres juntament amb representants del Departament de Territori de la Generalitat. Tots dos han destacat la importància de la col·laboració institucional per fer realitat un projecte que pretén retornar la vida i la biodiversitat a un espai natural històricament degradat.
«Aquesta actuació és un exemple de com el Port pot ser un motor de transformació positiva del territori, integrant desenvolupament econòmic i restauració ambiental», ha afirmat Castellà. Per la seva banda, Segura ha valorat «l’aposta compartida per recuperar un espai de gran valor natural que ara es posarà al servei de la biodiversitat».
Una llacuna central on la vida ja torna
Una de les principals actuacions és la creació d’una gran llacuna central de 107.700 m² amb una illa de 2,7 hectàrees dissenyada per acollir aus i protegir-les dels depredadors. Aquesta estructura permetrà recuperar l’esperit de zona humida de l’espai, afavorint la presència d’espècies aquàtiques i d’avifauna.
A més, s’està plantant un bosc de ribera amb 3.650 arbres autòctons, com àlbers, freixes i pins, i més de 31.000 unitats de plantes menors. No obstant això, la sorprenent regeneració espontània de la flora després d’anys d’inactivitat humana ha reduït la necessitat de plantacions addicionals.
Un espai que recupera la seva biodiversitat
En només mig any s’han detectat més de 700 exemplars d’animals, incloent-hi 18 espècies d’interès especial. Entre elles, l’escarabat blau (Hoplia caerulea), la papallona monarca (Danaus plexippus), o la serp de collaret (Natrix natrix), una espècie rara en zones costaneres. També s’han observat rèptils com les bívies tridàctiles (Chalcides striatus) i anguiles de grans dimensions, prova de la connexió amb el mar.
Quant a l’avifauna, ja es poden veure espècies com el camallarg, el bernat pescaire, el capó reial o la perdiu de mar. També destaca la presència de la gavina corsa, espècie vulnerable que podria nidificar a la nova illa.
Tot i els avenços, també s’ha constatat la presència abundant de cranc de riu americà (Procambarus clarkii), principal espècie invasora a l’espai.
Un refugi natural al litoral tarragoní
Amb aquesta actuació, el Port de Tarragona i l’Ajuntament de Vila-seca consoliden el seu compromís amb la sostenibilitat i la restauració del medi natural. Els Prats d’Albinyana es convertiran en un pulmó verd amb un elevat valor ecològic i paisatgístic, integrat a la Xarxa Natura 2000 i al PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural).
El projecte també contribueix als objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, i reforça la voluntat de connectar el creixement econòmic amb la preservació del territori.