Salou desplegarà un servei d’inspecció a les guinguetes de les platges

Salou ha començat a posar en marxa un nou servei d’inspecció a les guinguetes i establiments autoritzats de les platges del municipi. Aquesta funció es realitzarà mitjançant el servei tècnic d’inspecció municipal, qui s’encarregarà de verificar el compliment de les condicions establertes en les llicències i en el pla d’usos de les platges.

Els inspectors seran responsables d’aixecar actes en cas que no es doni compliment a les condicions pactades. El pla d’usos, aprovat per la Generalitat, regula l’activitat que ha de seguir cada un dels establiments autoritzats. Cal remarcar que Salou compta amb un important nombre d’aquests serveis, distribuïts entre totes les platges del municipi.

Aquest canvi, aprovat per la Junta de Govern Local, permetrà lliurar a la Policia Local d’aquestes competències, ja que fins ara era una de les seves responsabilitats sota un pla d’inspecció de platges. El canvi ha estat propiciat per «adaptar-se a les noves circumstàncies concurrents».

D’aquesta manera, la intervenció dels agents a les platges estarà reservada per aquelles situacions en què el motiu estigui «justificat», com ara afectacions a l’ordre públic, seguretat o infraccions greus.

Des de l’Ajuntament indiquen que aquest moviment permetrà centrar els esforços del cos policial en qüestions que requereixen més atenció a l’estiu, com ara la seguretat ciutadana i la regulació del trànsit. Així, el consistori espera poder garantir una «presència permanent» als punts neuràlgics i les zones de màxima afluència.

L’Ajuntament reitera que aquesta és «estratègia operativa» que persegueix «garantir el benestar i la seguretat de residents i visitants, en un moment de màxima activitat turística al municipi».

Sancions de 150.000 euros per instal·lar elements perillosos a les terrasses



L’Ajuntament de Salou ha modificat aquest any l’ordenança municipal de zones de reculada vinculades a un local comercial. El text, que afecta espais de restauració i espais comercials que ocupen la via pública, feia només un any que havia entrat en vigor. El consistori hauria detectat la necessitat de «millorar i corregir alguns problemes d’aplicació i interpretació».



Un dels principals canvis de la normativa és la integració d’un règim sancionador, no recollit en l’anterior document. Aquest defineix com a infraccions la instal·lació d’elements de cocció exteriors, xemeneies, sortides d’aire o altres elements que suposin un perill per la seguretat de les persones i els béns. Aquestes infraccions podrien arribar a ser multades amb fins a 150.000 euros, segons el que determina la Llei d’Urbanisme de Catalunya.



D’altra banda, es recullen com a sancions greus superar el nombre d’elements permesos, sobrepassar l’alçada dels articles d’exposició o no complir les característiques del tendal o del mobiliari admeses, entre d’altres. Aquestes accions podran ser sancionades amb fins a 3.000 euros.



Tendals més permissius

Per contra, les modificacions aprovades també resulten més permissives amb els tendals ‘tipus B’. Aquests són els que tenen suport fix a terra i opcionalment a l’edificació, com ara les pèrgoles.



Segons la nova normativa, sota aquests tendals es podran instal·lar màquines esportives, recreatives o aparells d’ús infantil. Això sí, els aparells estaran subjectes a diferents condicions com no poder superar cert límit de soroll o estar protegits en cas de poder produir un impacte.