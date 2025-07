Multen amb 200 euros tres persones per anar amb patinet per l'N-340 a Vila-seca

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra adverteixen que nombrosos ciclistes que circulen per carretera van indocumentats, fet que dificulta l'atenció mèdica en cas d'accident. És un dels avisos que remarca el cos policial en una campanya informativa adreçada a remarcar la vulnerabilitat de ciclistes i conductors de patinets elèctrics, amb controls arreu de Catalunya tota la setmana.

Els ciclistes són aturats per indicar-los que han de dur DNI i que és obligatori l'ús del casc, mentre els remarquen que està prohibit dur qualsevol mena d'auriculars. També els sotmeten a un control d'alcoholèmia. Els Mossos recorden que l'any passat va haver-hi 358 accidents a les carreteres catalanes amb ciclistes implicats, una xifra estable durant els darrers anys.

Un dels punts de control informatiu intensiu adreçat a reforçar la seguretat vers les bicicletes i patinets elèctrics s'ha ubicat a l'N-340 a Vila-seca aquest dijous. Si bé l'objectiu principal rau en una tasca divulgativa, els Mossos d'Esquadra han interceptat tres patinets que circulaven per carreteres, eludint la normativa que ho prohibeix. Cadascun dels tres conductors ha rebut una sanció de 200 euros.

Pel que fa als ciclistes aturats en aquest punt de la demarcació de Tarragona, hi ha hagut un cas de positiu en drogues per consum de cànnabis. El conductor, a més, no duia el casc. L'home ha estat denunciat.