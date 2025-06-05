Diari Més

Crema un cotxe a l'A-7 a Vila-seca sense causar ferits

El cotxe ha quedat calcinat al voral de l'autovia

Imatge del 112 al lateral d'un vehicle de Bombers.

Pep Santos Alasà
Pep Santos AlasàRedactor

Un vehicle ha quedat calcinat aquest dimecres al matí a l’A-7, a l’altura de Vila-seca, després d’haver-se incendiat, tot i que encara se'n desconeixen les causes. L’avís s’ha rebut a les 11.12 h i fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers de la Generalitat. 

Quan han arribat, els bombers han trobat els dos ocupants del vehicle fora del cotxe i en bon estat de salut. El foc ha estat extingit poc després, però el vehicle ha quedat calcinat al voral de l’autovia. No s’han registrat ferits ni afectacions greus al trànsit.

