Successos
Crema un cotxe a l'A-7 a Vila-seca sense causar ferits
El cotxe ha quedat calcinat al voral de l'autovia
Un vehicle ha quedat calcinat aquest dimecres al matí a l’A-7, a l’altura de Vila-seca, després d’haver-se incendiat, tot i que encara se'n desconeixen les causes. L’avís s’ha rebut a les 11.12 h i fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers de la Generalitat.
Quan han arribat, els bombers han trobat els dos ocupants del vehicle fora del cotxe i en bon estat de salut. El foc ha estat extingit poc després, però el vehicle ha quedat calcinat al voral de l’autovia. No s’han registrat ferits ni afectacions greus al trànsit.