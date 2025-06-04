Societat
El Pleamar Vintage Market torna a omplir Altafulla de moda i música
El mercat es complementa amb concerts i teatre
Altafulla viurà el pròxim cap de setmana del 7 i 8 de juny una nova edició del seu Pleamar Vintage Market. L’edició d’aquest 2025 serà especial perquè es compleix una dècada d’aquesta oferta única que suma uneix el primer mercat d’artesania i productes vintage de la Costa Daurada amb música i espectacles.
Un any més, el Pleamar estarà organitzat per l’Ajuntament d’Altafulla i l’Associació Cultural Pleamar, tot i que després del canvi de dates de l’any passat per culpa el mal temps, s’ha optat per mantenir l’esdeveniment coincidint amb el cap de setmana de la segona Pasqua.
El Pleamar Vintage Market tornarà centrar-se al Parc de Voramar i en els espais complementaris de les propostes musicals, com ara la plaça Consolat de Mar.
Entre les actuacions d’aquesta desena edició cal destacar el concert de Doctor Explosion, el dissabte a les 19.45h (entrada lliure). Durant el cap de setmana també actuaran Los Turbios, Robot Emilio o Boozan Duke Quartet, així com DJs com Mar Mabel o Vinilos Implicados. A més de la música i el mercat, enguany també s’afegeix a l’oferta del Pleamar el festival de teatre El Faustina, amb pallassos contacontes o un peculiar equip de detectius.