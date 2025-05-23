Energia
Els crackers de la petroquímica tornen a funcionar després de l’apagada
Dow Chemical va iniciar ahir el procés d'arrancada
La indústria petroquímica de Tarragona ja ha recuperat pràcticament la normalitat després de l’apaga elèctrica general del passat 28 d’abril. El complex de Dow Chemical a Tarragona anunciava ahir que havia iniciat el procés de l’arrancada del cracker ubicat al polígon nord.
Aquests elements, dedicats a la fractura del petroli a través de les altes temperatures, han estat els que més temps han tardat a recuperar-se després del zero elèctric. L’altre cracker del polígon nord, propietat de Repsol, es va posar en marxa el passat 12 de maig. L’elevada demanda de temperatura de les calderes ha estat un dels motius d’aquesta lenta posada en marxa, segons indiquen els responsables de la indústria.
Un cop el procés s’ha posat en marxa, des de Dow esperen estar operant al màxim rendiment durant les hores que venen.
Torxa de seguretat
Des de Dow Chemical avisen que, a causa de l’arrencada, la torxa de seguretat estarà activa i la flama serà visible des de l’exterior. La companyia afirma que aquest és un cas «habitual» que es podrà reproduir «de manera intermitent» fins que es completi la posada en marxa. Des de l’empresa agraeixen «la comprensió ciutadana» i recorden que les torxes formen part del sistema de seguretat.