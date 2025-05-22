Judicial
Ajornen el judici pels aldarulls arran de la mort d’un manter a Salou l’agost de 2015
El tribunal decidirà en les pròximes setmanes la nova data per reprendre les sessions
El judici contra catorze persones acusades de provocar aldarulls a Salou l’11 d’agost de 2015 arran de la mort d’un manter senegalès ha quedat ajornat. Va començar dilluns amb les declaracions de la majoria dels investigats, els quals van reconèixer els fets, i aquest dijous s’ha celebrat, de moment, l’última vista.
Segons fonts consultades per l’ACN, el tribunal de la secció segona de l’Audiència de Tarragona decidirà en les pròximes setmanes la nova data per reprendre les sessions. La intenció de les magistrades és que el judici se celebri com més aviat millor, tot i això, una de les possibles dates podria ser el gener de 2026. En la primera jornada, les defenses van negociar un acord amb Fiscalia que no es va materialitzar perquè un dels investigats va rebutjar-lo, ja que va assegurar que no va participar en la protesta.
El ministeri públic demana penes de presó d’entre 8 i 15 anys pels delictes de desordres públics amb instruments perillosos, d’atemptat contra l’autoritat, de danys de béns, lesions amb instrument perillós, així com d’un de danys a béns de domini públic, vies fèrries i trànsit rodat. Hi ha quatre persones declarades en rebel·lia.