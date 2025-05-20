Equipaments
L'ACA inicia la remodelació de l'estació de bombament de la depuradora de Torredembarra
La inversió en aquesta actuació supera els 1,7 milions d'euros
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha iniciat les obres de remodelació de l'estació de bombament general i bombament de l'emissari de l'estació depuradora d'aigües residuals de Torredembarra, al terme municipal de Torredembarra, a la comarca del Tarragonès. Aquesta actuació comporta la rehabilitació de l'obra civil existent, la renovació dels equips d'impulsió i de les instal-lacions elèctriques i de comunicacions, així com la incorporació d'un sistema de desbast. Els treballs, adjudicats per concurs públic a l'empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., tindran una durada de 7 mesos, amb una inversió de 1.758.254,74 € (IVA no inclòs).