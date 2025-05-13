Solidaritat
L’escola que es mobilitza pels refugiats
Alumnes de cinquè curs de La Canaleta de Vila-seca han organitzat per a aquest divendres una nova edició del Loco Festival, un esdeveniment solidari a favor d’ACNUR
Aquesta setmana ha començat a un ritme frenètic a l’escola La Canaleta de Vila-seca. Allà, els nens i nenes de cinquè de primària d’aquest centre estan acabant els últims detalls de l’organització del Loco Festival, un esdeveniment solitari que faran el pròxim divendres, 16 de maig.
Aquesta festa és el colofó d’un projecte de curs pel qual els alumnes han conegut i treballat la situació dels refugiats d’arreu del món: «Comencem veient imatges d’impacte sobre el que està passant. Després, treballem per entendre qui són els refugiats, què els ha passat, i els tipus de govern i el seu paper», explica la Maria Pilar Artigas, professora del curs juntament amb la Cristina Olivares i la Maica Jovells. Un cop enllestida la teoria, els nens i nenes passen a l’acció: «El pas següent és preguntar-nos què podem fer per ajudar». La resposta, explica, és muntar un projecte de col·laboració amb ACNUR, l’Agència de l’ONU d’Ajuda als Refugiats. Concretament, es tracta del Loco Festival, un projecte educatiu impulsat des del Comitè Espanyol d’ACNUR per acostar als joves la realitat de les persones desplaçades, i que culmina amb l’organització d’un esdeveniment per recaptar fons.
Ja fa diversos anys que La Canaleta celebra el Loco Festival. «Quan els alumnes arriben a cinquè ja saben que aquell any els toca muntar-lo, i els agrada molt», assegura la professora. Els nens i nenes assumeixen tots els papers de l’auca: des de la crida als artistes que actuaran en el festival –famílies, nens i professionals–, fins al càsting, la preparació de les entrades, l’elaboració de la decoració i la cartelleria… «Des del setembre que hi treballem», confirma la docent.
En el Loco Festival d’enguany, a més, hi haurà una novetat: es tracta d’un petit racó gastronòmic, que els alumnes han pogut muntar gràcies a la col·laboració desinteressada de diverses empreses del municipi (El Patio Grill, Spaguethi House, Pizza Tauro, El Teatre i Com a casa), que els cediran menjar perquè el puguin vendre i així recaptar més diners. Tot plegat, serà amenitzat per la música de Dj de Nathan Gràcia, que és alumne del curs. També hi han col·laborat diversos establiments, que han cedit productes que seran rifats en diverses cistelles.
Les entrades per al Loco Festival de La Canaleta tenen un preu de 3 euros, i també hi haurà una Fila 0 per rebre donacions. La festa començarà a les 5 de la tarda.