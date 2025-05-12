Psicoterapeuta i autor d''Introducción a la ITPe'
Entrevista
Elies Torres: «El que ens afecta més avui dia és la desvalorització i la falta de reconeixement»
Aquest dimecres el psicoterapeuta presenta als Pallaresos el seu manual d’autoconeixement ‘Introducción a la ITPe’
Què és la ITPe que dona títol al llibre?
«Aquest llibre és un manual d’introducció a la meva metodologia, que he desenvolupat després de quaranta anys d’experiència com a psicoterapeuta. ITPe és l’equivalent de la ITV dels vehicles, però en aquest cas vol dir Inspecció Tècnica Personal. És com una ITV de les persones».
Què hi expliques?
«Si jo et preguntés com estàs, de l’1 al 10, i tu em contestessis un 6, jo et diria: I per què no un 8? Aquest llibre et dona pistes per entendre per què no estàs en un 8».
En què consisteix aquesta metodologia que has desenvolupat?
«Doncs a descobrir quins són els botons mentals que fan que la nostra vida no sigui com ens agradaria. Són aquests botons que normalment programem en la nostra fase d’inconsciència, en la nostra part més interior, i que no som capaços de descobrir. Moltes vegades en veiem els símptomes, però no en sabem l’origen.
És com quan vas al mecànic i no veus que falli res, però ell va movent i canviant peces. La meva metodologia permet anar posant bé aquestes peces, perquè la persona s’adoni que una cosa és la realitat i l’altra la interpretació que en fem.
Quan fem la interpretació correcta, canviem cap a millor. De vegades, m’han vingut mares que tenen problemes amb els seus fills adolescents i, s’han adonat que, quan elles canvien, els fills també ho han fet. Aquest llibre és una introducció per entendre tota aquesta metodologia».
De quina manera em pot ajudar, llegir-lo?
«Si el llegeixes, estaràs preparada per solucionar allò que vols resoldre, però no saps com fer-ho. És un llibre de creixement personal. Avui dia, per exemple, estem carregats d’ansietat. Si jo et pregunto a tu què et provoca ansietat, em diràs diversos motius de manera conscient. Però, inconscientment, què m’estaràs dient? Potser, que tens un conflicte de reconeixement. Potser, que el teu fill no estudia com tu voldries… Aquest llibre et fa anar precisament allà, i entendre per què estàs com estàs».
De vegades, però, no ens ve de gust remenar massa per dins.
«El problema, i aquí és on jo vaig començar a treballar seriosament, és que hi ha molta gent que no remena. Però, si no remenes tu, saps qui remenarà? Els que vinguin després. A mi, el meu pare em deia: El millor que et puc donar és una carrera. Doncs, jo, a la meva filla, li dic que el millor que li puc donar és la seva història neta. Amb aquest llibre el lector potser s’adonarà que hi ha alguna cosa que no ha tancat i en prendrà consciència. En el fons, tots són dols per tancar».
Creus que tots n’arrosseguem, de dols?
«Tots, sense excepció. Els conflictes físics, psíquics, emocionals, i mentals, són dols per tancar».
Amb tota la teva experiència a la consulta, quins diries que són els principals problemes que tenim avui dia?
«Sobretot, la desvalorització i la falta de reconeixement. Aquests són els dos grans pilars».
(Per a més informació es pot escriure a formacio@clarmont.net)