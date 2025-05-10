Gastronomia
El restaurant de carretera de Tarragona on pots menjar una mariscada per menys de 20 euros
El format bufet, on també s’inclou sushi, permet repetir tantes vegades com es desitgi
A peu de l'N-340, a l’altura de l’Arc de Barà a Roda de Berà, es troba Oki Wok, un restaurant tipus bufet que destaca per oferir una mariscada al gust del client per menys de 20 euros, una proposta poc habitual en aquest tipus d’establiments.
El funcionament és senzill: els comensals elegeixen els mariscos que desitgen —com escamarlans, navalles, cloïsses, potes de cranc o ostres—, i el personal els cuina al moment, al wok o a la brasa. A més, hi ha una zona de sushi que es reposa de forma regular amb opcions com makis, nigiris i uramakis, així com altres plats asiàtics com fideus, arròs tres delícies, gyozas o tempura.
El format bufet permet repetir tantes vegades com es desitgi. El preu del menú és de 16,95 euros de dilluns a divendres al migdia, i de 22,95 euros per les nits, els caps de setmana i els dies festius. També existeix una tarifa reduïda per a nens menors de 7 anys, que paguen la meitat.
Oki Wok està ubicat, concretament, al carrer de Bèlgica, número 22, a escassos metres de la sortida de l’Arc de Barà a l'N-340, una de les principals vies de la costa tarragonina. El restaurant obre de 13:00 a 16:00 i de 20:30 a 23:30 entre setembre i juny, i a l’estiu (al juliol i l’agost) ajusta el seu horari d’obertura a 12:45 a 16:00 i de 19:50 a 23:30.