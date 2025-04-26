Esports
Acord internacional a Salou per portar joves futbolistes xinesos a competir a la Costa Daurada
El conveni preveu un torneig a Tianjin i una competició internacional a Salou aquest desembre
Salou ha estat l’escenari de la signatura d’un acord de col·laboració d'abast internacional: Albert Viñas, CEO de Marenostrum Sports, i Shi, exjugador professional i delegat de la Federació de Futbol de la Xina a la regió de Tianjin, van formalitzar, el passat diumenge, un conveni que connectarà joves futbolistes xinesos amb la capital de la Costa Daurada.
L’acte va comptar amb el suport institucional de l’alcalde de Salou, Pere Granados, qui va apadrinar la signatura en el marc «d’una clara estratègia de foment de l’esport com a eina de cooperació internacional i de promoció turística».
El conveni contempla l’organització, aquest estiu, d’un Torneig Cruyff Football a la ciutat de Tianjin, amb una població superior als 15 milions d’habitants.
L’esdeveniment, asseguren des de l'Ajuntament, contribuirà a «reforçar el posicionament turístic del municipi, a impulsar la seva projecció internacional i a fomentar els valors associats a l’esport».