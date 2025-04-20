Mobilitat
Ja funcionen a Salou els primers taxis temporals per a l’època alta
El municipi incorpora gradualment 45 llicències estacionals per adaptar el servei als pics de demanda turística i millorar la mobilitat durant Setmana Santa i l’estiu
L’Ajuntament de Salou ha iniciat la incorporació gradual de 45 noves llicències estacionals de taxi, convertint-se en el primer municipi de Catalunya a posar en marxa aquest nou model de gestió, emparat per la Llei del Taxi.
L’objectiu d'aquesta iniciativa pionera, és adaptar el servei a la realitat d’una ciutat que viu grans pics d’afluència, especialment durant la Setmana Santa i els mesos d’estiu, que a Salou s’allarguen fins acomençaments de novembre.
Salou doblarà les llicències de taxi durant la temporada turística
Álvaro Rodríguez
Segons el consistori, aquest reforç del servei permetrà «garantir una mobilitat més fluida, àgil i eficient tant per als residents com per als milers de visitants que arriben a la capital turística de la Costa Daurada». De fet, aquesta Setmana Santa ja han començat a circular els primers cinc taxis amb llicència estacional. En breu, dos nous vehicles estaran en marxa, adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.
A diferència dels taxis convencionals, aquestes noves llicències són temporals i responen a la demanda puntual que es genera durant l’època alta, «oferint un millor servei a l'usuari i donar una resposta intel·ligent i adaptada a les necessitats del municipi». Per facilitar-ne la identificació, els nous taxis duen un número de tres xifres en vermell, mentre que els habituals mantenen el seu número de dues xifres en negre.
Amb aquesta mesura, l’Ajuntament de Salou vol «millorar l’experiència dels usuaris, evitar les llargues esperes i reduir l’impacte de pràctiques il·legals com l’activitat de VTC que operin fora del marc legal».
«Amb més de vuit milions de visitants anuals, si tenim en compte l’activitat de PortAventura, Salou demostra, un cop més, la seva capacitat per anticipar-se i oferir solucions reals i efectives per al benestar de tothom», asseguren des de l'Ajuntament.