Es confirma que aturar el Hard Rock pot costar fins a 50 M€ al govern

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, va alertar ahir que la manca de seguretat jurídica i la «poca seriositat» del Govern podien posar en risc el projecte Hard Rock i altres inversions futures al Camp de Tarragona. En una compareixença, Sales informà que la Mesa del Parlament havia rebut un informe del Departament d’Economia que xifrava en un mínim de 37,4 milions d’euros i un màxim de 50 milions el cost d’aturar el projecte.

Segons Sales, «canviar les regles del joc enmig del partit és poc seriós», i advertí que la gestió del PSC en aquesta qüestió generava incertesa i afectava la credibilitat del Govern davant possibles inversors. La portaveu també va acusar el president Salvador Illa d’utilitzar el Camp de Tarragona com a «moneda de canvi» en les negociacions per la seva investidura i l’estabilitat de la legislatura.

Viabilitat del projecte

Aquesta polèmica s’emmarcava en un context de dubtes sobre la viabilitat del projecte. Un informe del Gabinet Jurídic de la Generalitat publicat al febrer ja havia qüestionat que l’aturada del Hard Rock comportés indemnitzacions per lucre cessant. Tot i això, contemplava la possibilitat de compensacions per «dany emergent», especialment per les despeses efectuades des del 2018, quan es va autoritzar el casino. En qualsevol cas, el document no establia una quantia concreta.

A més, l’informe posava en dubte el paper de l’Incasòl en la compra dels terrenys destinats al projecte, una operació que considerava «anòmala». Aquesta circumstància va generar un nou front polític, amb els Comuns i la CUP exigint explicacions sobre la implicació de l’ens públic en l’operació urbanística.

Paral·lelament, també al febrer es va conèixer que el Govern tramitava un nou informe ambiental per desbloquejar el projecte, després que un estudi elaborat durant la legislatura de Pere Aragonès estimés en més de 60 milions d’euros les compensacions ambientals que Hard Rock hauria de pagar. Aquest informe, però, no es va signar ni va arribar a fer-se oficial. Segons el document, la fragmentació d’hàbitats i la connectivitat ecològica serien els principals impactes ambientals negatius. L’informe també advertia de la necessitat de reforçar les mesures compensatòries i elevar-ne el pressupost, ja que l’actual pla urbanístic no garanteix la protecció mediambiental prevista el 2016.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va defensar la gestió del seu Executiu afirmant que «el meu Govern no menteix, defensa l’interès general i la prosperitat compartida».

Aquest gir en els esdeveniments també va encendre les crítiques de la plataforma Aturem Hard Rock, que va considerar que l’estratègia del Govern era «retòrcer la llei al màxim» per tirar endavant el projecte. Eloi Redon, portaveu de la plataforma, va advertir fa un mes i mig que si el nou informe ambiental resultava favorable, s’obriria la porta a possibles accions jurídiques, fins i tot al·legant prevaricació. «Aquest informe ens dona ales per recórrer la llicència del casino», va afegir.

En aquest escenari d’incertesa, Junts insistia que el projecte Hard Rock era una oportunitat econòmica pel Camp de Tarragona i demanava estabilitat per garantir-ne la viabilitat. «Sense seguretat jurídica, estem enviant un missatge molt negatiu als inversors», va concloure Sales.