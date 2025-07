Roda de Berà s’agermana amb el poble de Casasimarro

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir, per majoria, l’agermanament entre Roda de Berà i Casasimarro, un municipi de Conca, d’aproximadament 3.200 habitants. De tota la immigració que va rebre Roda de Berà durant la segona meitat del segle XX -sobretot en la dècada dels 60-, 94 persones provenien de Casasimarro.

Degut a les relacions històriques i d’amistat entre ambdós pobles, a finals dels anys 80 les corporacions municipals, encapçalades en aquell moment per l’alcalde Rafael Ciuró (Roda de Berà) i per l’alcalde José Antonio Fernández (Casasimarro), van realitzar visites oficials, però no es va arribar a oficialitzar aquest agermanament. També l’anterior alcalde rodenc, Pere Compte, entre els anys 2003 i 2007, va fer alguna visita al poble per conèixer més sobre la seva història, cultura i el orígens de molts veïns i veïnes de Roda de Berà.

No va ser, però, fins a l’estiu de 2023 quan la regidora Rosana Dorantes, qui descendeix d’una de les famílies que van arribar l’any 1966 a Roda de Berà, va mantenir una reunió amb l’alcalde de Casasimarro, Óscar Pinar, que es van reprendre les converses per agermanar ambdós pobles de forma oficial.

L’Ajuntament de Casasimarro també aprovarà en la sessió plenària d’avui divendres, tal com va fer ahir el de Roda de Berà, la proposta i el protocol d’agermanament entre els dos municipis, així com la constitució d’un comitè d’agermanament de cada municipi, amb els respectius alcaldes com a presidents, per promoure tots els actes necessaris perquè l’agermanament es faci efectiu.

Els «casasimarreños» i «casasimarreñas» seran els primers en celebrar els esdeveniments per oficialitzar-ho. Serà el primer cap de setmana de setembre, durant la seva Festa Major petita en honor a la Verge de la Pita. A Roda de Berà els actes se celebraran el segon cap de setmana d’octubre, durant la Festa Major petita en honor a l’Ecce Homo. En tots dos casos, el municipi amfitrió rebrà una comitiva del poble convidat, amb l’alcalde al capdavant, membres de l’equip de Govern, i la participació d’alguna associació o entitat local, encara per decidir.

«Aquest agermanament dona forma oficial a una relació que va començar fa dècades, un fet consumat ja fa molts anys. Estem convençuts que serà beneficiós per ambdós pobles i contribuirà a un futur de cooperació i enteniment mutu», diu l’alcalde Pere Virgili.

Casasimarro és el segon municipi amb el qual s’agermana Roda de Berà, després que l’any 2021 s’aprovés la unió amb el municipi malagueny de Benaoján, agermanament que es va oficialitzar al desembre de 2022 amb l’organització d’un programa molt complet d’actes. De Benaoján també provenien moltes de les persones que van arribar a Roda de Berà durant les dècades dels 60 i 70.

Per la seva part, els grups municipals del PSC i d’ERC van demanar a l’equip de Govern que es pugui estudiar un futur agermanament amb el municipi de Kasr al-Kabir (Alcazarquivir), d’on prové la major part dels membres de la comunitat marroquí que han vingut a treballar i viure a Roda de Berà. L’alcalde es va mostrar a favor, assegurant que té molt sentit, atès que igual que fa dècades ho van fer les persones de Benaoján o de Casasimarro, ara hi ha un important nombre de rodencs i rodenques que provenen d’aquesta localitat de la província de Larraix, al nord del país.