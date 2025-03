El PP denuncia que Adif busca excuses per no construir l'aparcament de l'estació del Camp

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Partit Popular ha denunciat que Adif busca excuses per no construir l’aparcament de l’estació del Camp de Tarragona. La diputada Elisa Vedrina ha alertat que l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries no necessita llicència d’obres per continuar les obres que va paralitzar i que havien de facilitar l’aparcament a l’estació durant els treballs i el tall de la circulació al túnel de Roda de Berà.

Vedrina ha formulat una pregunta al Ministeri de Transports després que l’Ajuntament de La Secuita paralitzés les obres de l’aparcament en considerar que Adif no disposava dels permisos municipals necessaris. La diputada ha requerit informació sobre per què l’administrador va començar les obres sense tenir els permisos municipals necessaris i quines mesures adoptarà el Govern de Sánchez per coordinar les actuacions amb les administracions locals per evitar conflictes competencials. «El Ministeri ens diu que com les obres es realitzen en terrenys d’Adif, no necessiten llicència municipal. Però, amb tot, les obres les van aturar», ha denunciat Vedrina.

De la mateixa manera, la diputada ha manifestat que Adif ha informat l’ajuntament sobre aquest fet i que espera la resposta del consistori per reprendre les obres. «Quina resposta ha d’esperar Adif si no necessita cap llicència de La Secuita? Estan jugant amb els tarragonins. El nou aparcament havia d’haver estat enllestit per absorbir l’augment de vehicles a l’estació pel tall ferroviari del corredor del Mediterrani. El tall ferroviari ja ha acabat i encara ni han començat les obres del pàrquing», ha explicat Vedrina.

«L’estació de l’alta velocitat a Tarragona necessita un espai habilitat, de baix cost i segur pels usuaris que han d’agafar els trens. Actualment, s’acumulen els cotxes a l’entrada de l’estació, amb un accés molt perillós pels vianants, i diàriament es veuen vehicles que han estat víctimes de robatoris». La diputada també ha preguntat al Ministeri quines accions es preveuen per assegurar una solució òptima pels usuaris de l’estació. «No hem obtingut cap resposta. El govern de Pedro Sánchez segueix deixant la província de Tarragona abandonada», ha conclòs Vedrina.