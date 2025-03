El poble més embruixat de Catalunya és a Tarragona segons National Geographic

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

A la demarcació de Tarragona, un dels llocs més fascinants i misteriosos de Catalunya ha estat assenyalat com el poble més embruixat del territori. Altafulla, una localitat on es combinen història, llegendes i paisatges espectaculars, ha estat elegida per National Geographic com un dels enclavaments més singulars del país, no només pel seu patrimoni sinó també per l’aura mística que embolica els seus carrers i racons.

Altafulla es caracteritza per la seva diversitat, sent un lloc que inclou tant les belleses del mar com la riquesa històrica de la muntanya. Amb un origen romà i una evolució marcada pels marquesos i la bruixeria, aquest municipi s’erigeix com una joia a la costa catalana. A més de les seves platges i el seu port pesquer, la localitat conserva un impressionant centre històric medieval conegut com a Vila Closa, que ofereix un viatge en el temps a través dels seus carrers empedrats, el seu castell i les seves muralles.

El Castell de Montserrat, que data del segle XI, és un dels principals atractius d’Altafulla. Des de les seves torres emmerletades, el castell domina el paisatge i ofereix vistes panoràmiques tant del mar com de la muntanya. Als seus voltants es troba el Museu Etnogràfic, que acull una vasta col·lecció d’objectes que mostren el passat agrari de la regió.

Tanmateix, el que realment distingeix Altafulla és el seu vincle amb la bruixeria, un aspecte que ha marcat la seva història i continua sent part de la seva identitat. Una antiga dita popular afirma: «Altafulla, tres dones, tres bruixes», referint-se a les fetilleres que, segons la llegenda, vivien al poble. Aquestes dones, que suposadament es reunien al capvespre a la platja per realitzar rituals ocults, són el centre de diverses històries misterioses que perduren fins avui dia.

La bruixeria a Altafulla no és només part de la tradició oral, sinó que també es reflecteix al propi paisatge. Les teulades de les cases més antigues encara conserven vasos dissenyats per protegir els edificis de la màgia negra, mentre que la Plaça del Pou, la Vil·la dels Munts i la platja són llocs clau a les llegendes locals. Al Camí de les Bruixes, es creu que una bruixa només pot ser derrotada atacant la seva ombra, un mite que segueix vigent a l’imaginari popular.

Cada any, Altafulla reviu les seves llegendes a la Nit de Bruixes, una festa celebrada a finals de juny que atreu milers de visitants. Durant aquesta nit màgica, s’organitzen espectacles de foc, danses rituals, tallers de màgia i un mercat esotèric, en els quals els assistents poden aprendre a llegir el tarot o adquirir minerals amb suposades propietats místiques.