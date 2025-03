Jutgen l'encarregat d'una discoteca acusat d'apropiació indeguda i simulació de delicte per quedar-se amb la recaptació

Aquest dilluns, a les 09.30 hores, la Secció 2a de l'Audiència Provincial de Tarragona ha iniciat el judici contra dues persones acusades d'un delicte d'apropiació indeguda i d'un delicte de simulació de delicte. Segons la Fiscalia, els fets es remunten a l'any 2015 i van tenir lloc en una discoteca de Salou.

Els acusats, aprofitant que un d'ells treballava com a encarregat de l'establiment d'oci nocturn, presumptament es van apoderar dels diners de la recaptació. Per encobrir la sostracció, un dels processats va acudir a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per denunciar que havia estat víctima d'una extorsió i que s'havia vist obligat a lliurar els diners sostrets a uns desconeguts.

El Ministeri Fiscal sol·licita una pena de tres anys de presó per a cadascun dels acusats. El judici determinarà la seva responsabilitat en els fets i les possibles condemnes.