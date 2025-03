L'alcalde de Salou, Pere Granados visita els treballs arqueològics de Kal·lipolis

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha visitat el jaciment arqueològic de Kal·lipolis per conèixer l’estat dels treballs arqueològics que s’hi estan duent a terme i «reafirmar el compromís municipal en la seva preservació i posada en valor».

Aquest assentament històric, situat en un punt estratègic del litoral salouenc, es remunta a 400 anys abans de Jesucrist i es confirma com un centre comercial de gran rellevància a l’antiguitat.

Les excavacions, desenvolupades amb el suport de la Diputació de Tarragona, la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i un equip d’experts en Arqueologia, han confirmat que aquest poblat d’origen grec va ser un punt de trobada de diverses cultures. Ibèrics, grecs, fenicis i comerciants de la Gàl·lia interactuaven en aquest enclavament, convertint-lo en un centre clau per a l’intercanvi de béns i coneixements.

La seva ubicació privilegiada a la costa el va consolidar com un port natural estratègic, afavorint el creixement econòmic i les connexions comercials amb altres civilitzacions.

Un projecte per reforçar la identitat de Salou

Durant la visita, l’alcalde - acompanyat de diversos regidors i tècnics municipals - ha destacat la importància de preservar i divulgar aquest patrimoni històric, no només per la seva rellevància arqueològica, sinó també com «una eina per enfortir l’orgull de pertinença entre els salouencs i salouenques».

«Recuperar i posar en valor Kal·lipolis ens permet reconèixer el nostre passat i reforçar la identitat del municipi, alhora que oferim a residents i visitants l’oportunitat de descobrir la riquesa històrica de Salou», ha afirmat Granados.

A més del seu interès cultural i històric, la futura museïtzació del jaciment es convertirà en un nou atractiu turístic, contribuint a la desestacionalització del sector. Amb aquesta iniciativa, Salou aposta per un model turístic que combina patrimoni i sostenibilitat, ampliant l’oferta més enllà dels mesos d’estiu i atraient visitants interessats en el llegat històric del municipi.

Conservació i divulgació del patrimoni

Els treballs arqueològics, fets amb el suport de la Diputació de Tarragona i en col·laboració amb la URV, continuaran en les pròximes setmanes amb l’objectiu de consolidar la protecció del jaciment i definir un projecte que permeti la seva integració en l’oferta cultural i turística de Salou.