Salou commemora el 8M amb una jornada reivindicativa

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Teatre Auditori de Salou ha estat, aquest migdia, l’escenari de la commemoració del Dia Internacional de les Dones, un acte que ha comptat amb una gran participació d’entitats i col·lectius del municipi. La jornada ha estat marcada per la lectura del Manifest del 8M, on s’ha posat en relleu la importància de continuar avançant en la lluita per la igualtat de gènere i contra qualsevol forma de discriminació i violència.

L’acte ha començat amb unes paraules de la regidora d’Igualtat, Júlia Gómez, qui ha destacat que el 8 de març no és només un dia de commemoració, sinó una jornada de reivindicació i acció.

En el seu discurs, ha recordat les lluites històriques de les dones i la necessitat de continuar treballant per garantir la igualtat en tots els àmbits: educació, treball, cultura, esport i política.

«Aquest any, a Salou, el 8 de març el commemorem amb una àmplia programació d’activitats: xerrades, tallers, exposicions, espectacles i la Caminada de les Dones. Accions que no només visibilitzen el paper de les dones, sinó que també fomenten el debat, la reflexió i la conscienciació», ha explicat.

També ha remarcat la importància de l’educació com a eina fonamental per transformar la societat, subratllant que «és essencial que nenes i nens creixin en un entorn on es respectin els drets de totes les persones i es promoguin valors com la solidaritat, la diversitat i el respecte».

Lectura del Manifest i reconeixement a les entitats

El Manifest del 8M, llegit per diverses entitats locals com Creu Roja, el Grup de Dones de Salou, els Gegants de Salou, l’Escola de Flamenc i l’Escola d’Arts Escèniques Ahura, ha reivindicat el feminisme com un moviment global i transformador. En aquest sentit, s’ha destacat que, tot i els avenços aconseguits, encara persisteixen desigualtats estructurals, discriminacions i violències que impedeixen assolir una igualtat real i efectiva.

El Manifest ha denunciat també l’expansió de discursos reaccionaris que intenten frenar els drets feministes i ha fet una crida a mantenir i reforçar les polítiques d’igualtat des dels governs locals, com a eina fonamental per garantir la protecció de les dones, l’educació en igualtat i el suport a la inserció laboral. «No podem permetre cap retrocés. La igualtat no és negociable, és un dret fonamental», s’ha proclamat durant la lectura.

A més, s’ha posat en valor la tasca dels ajuntaments en la construcció d’una societat més justa i igualitària, destacant iniciatives com plans d’igualtat, serveis d’atenció i assessorament, i campanyes de sensibilització per combatre la violència masclista i fomentar la igualtat en tots els àmbits.

La jornada ha servit per reafirmar el compromís de Salou amb la lluita feminista, recordant que la igualtat no és només una qüestió de drets, sinó una eina de canvi social per a tota la comunitat. La importància de teixir aliances, reforçar el treball col·lectiu i impulsar polítiques transformadores ha estat un dels missatges més destacats de l’acte.