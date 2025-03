Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Morell s'ha omplert de confeti, diversió, música, balls i, sobretot, disfresses aquest cap de setmana. Divendres la tarda va tenir lloc la rua de la Llar d’infants Dolça del Morell i de l’escola Ventura Gassol, que va omplir els carrers del poble de colors i imaginació. En acabar, petits i grans van gaudir de l’espectacle de Marieta Voltereta i d’un berenar de coca amb xocolata.

Ja dissabte, el Carnaval morellenc va registrar, un cop més, un gran èxit de participació, amb nou carrosses a la rua i més de 500 persones que van gaudir de valent amb la festa. Les colles participants en aquest acte multitudinari que va omplir la rambla del municipi són: Grup Llunàtics, Burleta, Equipo “M”, Escac i Mat, Selvatges, La Fàbrica d’Aigua Embruixada, Els ocellets de la Llar, Associació carnaval Il Retorno i Colla Kao.

Finalitzada la rua, la festa es va traslladar al pavelló municipal, on va tenir lloc el tradicional sopar, així com el discurs de Sa Majestat el Rei Carnestoltes i l’entrega de premis. L’original fàbrica de xocolata de Willy Wonka transformada en La Fàbrica d’Aigua Embruixada dels membres de l’Embruix, es va emportar el premi a millor carrossa. Pel que fa a les colles, l’escombra de bronze va ser per Els ocellets de la Llar, l’escombra de plata per Burleta, i l’escombra d’or per Escac i Mat.

Un cop lliurades les escombres es va viure un dels moments més esperats, el traspàs de poder del Rei Carnestoltes d’enguany al de l’any que ve, amb el barret i la vara de comandament que s’han estrenat aquest 2025. I, finalment, revetlla amb l’espectacle Top Festa.

Ja diumenge, la pluja va obligar a cancel·lar una part dels actes i a traslladar la resta a la sala polivalent del Centre Cultural. Així, només es van poder dur a terme l’acte més familiar amb l’animació de Gil Ratataplam i el Gran Vermut de Carnaval.