Adif descarta reprendre les obres del pàrquing provisional de l’estació del Camp de Tarragona

Adif no reprendrà les obres del pàrquing provisional a l’estació de l’AVE del Camp de Tarragona. Tot i que oficialment l'ens no s'ha volgut pronunciar, fonts coneixedores del projecte han assegurat que no es construirà perquè era una actuació «puntual» per atendre l'augment d'usuaris derivats dels treballs del túnel de Roda de Berà, que s'enllestiran aquest març.

L’alcalde de la Secuita, Eudald Roca, lamenta que encara no han rebut resposta de la documentació requerida el novembre passat. Assegura que Adif no està exempt de presentar-la, tot i que els terrenys siguin de titularitat ferroviària. També denuncia que el govern espanyol i català «no han fet els deures» perquè l’estació encara no disposa d’un pla director després de divuit anys.

Adif va començar les obres per construir un aparcament provisional a l’estació del Camp de Tarragona a finals de novembre. El pàrquing, amb un centenar de places, havia de donar resposta a l’increment de viatgers arran del tall ferroviari per les obres del túnel de Roda de Berà, iniciat l’1 d’octubre. El termini per dur-les a terme era de tres setmanes.

Ara mateix, sobre el terreny, només queden els cartells que notifiquen l’inici dels treballs. Tot i que les màquines van començar a aplanar la zona, van deixar de treballar-hi perquè el consistori de la Secuita els va requerir documentació. «Vam fer una paralització de les obres, donat que no comptaven amb cap comunicació, cap permís, ni cap informe per fer-les», ha afirmat el batlle, que ha assegurat que encara no han rebut cap notificació.

Roca ha tornat a lamentar que l’estació del Camp no disposi d’un pla director que reculli tots els usos de la infraestructura. «Fa divuit anys que reclamem que es posi tota aquesta documentació en regla i a hores d'ara encara ho estem esperant», ha denunciat. L’alcalde recorda que l’Ajuntament va tramitar l’estiu passat la requalificació dels terrenys, que van passar de rústics a espai ferroviari. Amb tot, sosté, que Adif no està exempt de presentar la documentació per informar que «allò que fa reuneix les condicions adequades», malgrat que els terrenys siguin de la seva titularitat.

«Situacions perilloses»

Des de fa anys, la imatge de l’entrada a l’estació de l’AVE és la mateixa. Desenes de vehicles aparcats als vorals de la carretera i persones caminant amb maletes. Dijous passat, també hi havia vidres a terra i un cotxe totalment calcinat. «Hi ha robatoris continuats als vehicles, hi ha sabotatges, hi ha cremes», ha denunciat l’alcalde. A més, ha subratllat que genera «situacions molt perilloses» per a les persones que hi deixen els seus vehicles, ja que a l'hivern hi caminen a les fosques. «M’estranya que no hi hagi hagut cap accident», ha afegit.

«No han fet els deures»

Així mateix, Roca ha afirmat que ni el govern espanyol ni el català han fet els deures i ha reclamat solucions. «Hi ha un abandonament absolut i això és intolerable», ha dit. Segons el batlle, que no s’hagi resolt la manca d’aparcament a l’estació és per «deixadesa» de les administracions superiors i del territori, les quals no «s’acaben de creure la importància de l’estació». «És una estació que belluga 1.300.000 viatgers a l'any i va creixent, estava pensada per uns 400-450.000 usuaris, quasi ha triplicat aquest nombre», ha resumit.

Davant d’aquestes xifres, Roca lamenta que no s’hi aposti més, ja que conjuntament amb l’aeroport de Reus, són les dues infraestructures importants del Camp de Tarragona. «En aquest moment, el nombre de viatgers que mouen les dues és el mateix. No sé per què des del territori i des de Catalunya no s'ha cregut en la seva importància», ha insistit.

Pendents del pla de connectivitat

L’any 2017, l’Ajuntament va adquirir uns terrenys propers a l’estació per construir-hi un aparcament d’unes 650 places, de baix cost, per evitar que els passatgers aparquessin als vorals. La tramitació urbanística es va acabar el juny de 2024. Segons el batlle, el problema rau en el fet que la Generalitat no ha executat les actuacions per connectar l’estació amb la carretera de Pont d’Armentera- la TP-2031 i la TP-2002-. «L'Ajuntament ha de presentar, que és l'última sol·licitud d'Urbanisme, un pla de connectivitat de l'aparcament amb l'estació. I aquí ens trobem que la Generalitat no ha fet els deures des de fa catorze anys», ha lamentat.

L’alcalde destaca que aquesta connexió permetria que els usuaris que venen dels municipis de costa, com Torredembarra, El Vendrell o Altafulla, entre altres, no haguessin de travessar els nuclis urbans. «L'Ajuntament no pot presentar el document de connectivitat perquè estem pendents de l'execució de les connexions que ha de fer la Generalitat», ha remarcat. I ha afegit que es tracta d’una rotonda que donaria accés al futur aparcament: «Són dos quilòmetres i mig de vial, no estem parlant d’una gran quantitat de diners». Alhora, diu, aquesta rotonda permetria traçar un recorregut «segur» pels usuaris amb il·luminació i voreres.