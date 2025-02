La Canonja millora l’enllumenat públic amb tecnologia led

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de la Canonja ha dut a terme unes actuacions que han afectat l’enllumenat públic municipal, fent l’aposta de canviar totes les lluminàries del municipi a tecnologia led a 2200ºK per tal de millorar l’eficiència energètica del sistema d’enllumenat públic exterior. Es va estudiar, carrer per carrer, els nivells lumínics i uniformitats per tal de poder realitzar la solució més òptima en cada cas, millorant tots els aspectes de la il·luminació viària i estalvi energètic.

Les obres es van dur a terme de manera ràpida i sense complicacions, i ara, havent passat prop de l’any d’haver finalitzat els treballs de les tres fases, el departament tècnic de l’Ajuntament ja en pot extreure dades objectives i resultats del que ha suposat l’actuació.

Pel que fa a l’eficiència energètica, l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, ens comenta que «s’han realitzat mesures de la nova instal·lació i calculat en diferents vials del municipi, i en tots ells han obtingut la màxima qualificació energètica de la instal·lació, qualificació A, la més eficient i menys consum d’energia».

També s’han pogut analitzar els consums dels darrers anys, poden observar que s’ha reduït un 62% el consum elèctric dels quadres de l’enllumenat públic exterior municipal, havent evitat o eliminat prop de 540 MWh de consum en el període 2021-2024.

Pel que fa a la despesa econòmica que suposa el subministrament elèctric per a l’enllumenat públic municipal, també s’ha reduït molt considerablement.