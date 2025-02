Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

Salou formarà part d’un projecte pilot pioner impulsat per la Secretaria d’Estat de Turisme a través de Segittur. La iniciativa, anunciada per l’alcalde Pere Granados durant el 5è Congrés FSC de Comissions Obreres a les Comarques Tarragonines, buscarà reforçar l’estabilitat del sector turístic durant tot l’any i els treballs que depenen d’aquest.

Segons han detallat des de la corporació municipal, l’Estat se’n farà càrrec d’elaborar diversos informes i anàlisi sobre el comportament dels turistes, el funcionament de l’economia del sector i l’opinió dels residents al voltant d’aquesta activitat. D’aquest estudi sortiran unes conclusions que indicaran quins són els moviments que pot fer el consistori per tal d’evitar concentrar tot el flux durant la temporada alta.

Exemple d’aquestes accions podrien ser el reforç del turisme esportiu, gastronòmic, cultural i patrimonial, els quals poden donar lloc a un mercat més diversificat i una major estabilitat laboral. L’estudi podria donar les claus per ampliar aquesta oferta amb grans projectes que hauran de ser liderats pel municipi.

Salou ha estat escollida dins d’aquesta prova pilot per ser un dels municipis de referència en turisme de Catalunya. D’aquesta manera, la població es convertirà en un «laboratori d’innovació turística» per establir «noves eines que ajudin a equilibrar l’activitat», tal com ha destacat l’alcalde.

A més de la sostenibilitat social i laboral, el projecte també posarà el focus en com fer que el creixement d’aquesta activitat sigui respectuós amb el medi ambient.

Innovació i projectes

Per assolir aquest repte, l’alcalde, que també és president del Patronat Municipal de Turisme, afirma que «s’ha d’apostar per la creació i innovació de nous productes turístics capaços d’atraure visitants més enllà de l’estiu i les vacances escolars».

En aquesta línia, Salou ja compta amb la certificació de Turisme Familiar, però aspira a «consolidar-se com una destinació de referència en altres àmbits». Per fer-ho, l’Ajuntament referma que és necessària la «posada en valor del patrimoni natural i històric, així com l’ampliació de l’oferta d’activitats».

Paral·lelament, Granados ha refermat la seva aposta per «projectes d’impacte que contribueixin a l’estabilitat laboral», posant com a exemple el complex Hard Rock, el qual defineix com «un motor de creació d’ocupació estable». L’alcalde assenyala que aquesta iniciativa suposarà «un important flux econòmic que garantirà activitat laboral durant tot l’any i reforçarà la desestacionalització».