PortAventura World va tancar el 6 de gener una «bona temporada» segons ha explicat el director general del parc temàtic, Fernando Aldecoa, tot i que no ha avançat xifres de visitants. Ha insistit que es troben immersos en els preparatius del 30è aniversari. Contemplen renovar l'espectacle del Gran Teatre Imperial de l'àrea de la Xina, així com la desfilada i l'actuació que tanca cada dia les jornades, que a més a més, inclourà drons.

El parc temàtic de la Costa Daurada obrirà la temporada 2025 el pròxim 1 de març, engalanat per l'ocasió, però sense cap nova atracció, tal com ha confirmat Aldecoa. Sí que ha comentat que pensen en «projectes de futur» que no ha desvelat. En tres dècades PortAventura ha rebut més de 100 milions de visitants.

El 1995 s'inaugurava el que esdevindria l'actual «segon destí de parcs temàtics més important d'Europa», segons apunta el director general. Aldecoa assegura que aquest èxit s'ha aconseguit «amb molt treball, però també amb molta passió i il·lusió». Durant l'atenció a mitjans, el director no ha volgut centrar-se en una eventual venda del complex, després que l'any passat diversos diaris n'haguessin fet ressò.

El director ha assenyalat que es va inaugurar com un parc temàtic regional, destinat a un públic nacional, i ara, 30 anys més tard, reben públic internacional, compten amb tres parcs i deu hotels i esperen «continuar creixent». «Volem que PortAventura continuï sent un dels líders europeus en entreteniment» ha apuntat Aldecoa.

Per a la celebració d'aquestes tres dècades han preparat algunes novetats, però també han volgut recuperar alguns «clàssics». Segons ha explicat en l'acte de presentació de la celebració del 30è aniversari d'aquest dijous, el parc s'engalanarà amb una decoració festiva i amb molt color creada expressament per a l'ocasió amb elements que transportaran al públic «als inicis».

A partir de la primavera els visitants ja podran gaudir d'una nova desfilada, amb la cançó i les carrosses renovades, un nou espectacle acrobàtic al Gran Teatre Imperial de la Xina. També una renovada oferta de restauració, en què es recuperaran alguns dels plats «mítics». Així mateix, es posarà a la venda una línia de marxandatge amb col·leccions especials per a l'aniversari i d'altres vintage.

A l'estiu el parc té previst estrenar el nou final de FiestAventura, un espectacle d'entre vuit i deu minuts de durada que comptarà amb més de 300 drons. El director ha convidat a tots els visitants que en algun moment han visitat el parc d'atraccions a tornar-hi aquest any «per recordar les experiències inoblidables que van viure aquell cop».

30.000 socis

Aldecoa ha detallat que actualment el parc temàtic compta amb 30.000 socis. Alguns d'ells podran participar en un acte ad hoc per a ells a l'estiu, mentre que a la primavera es farà amb treballadors veterans. Finalment, al setembre PortAventura acollirà un congrés europeu sobre parcs temàtics.