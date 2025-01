Els Pallaresos celebra la Festa Major de Sant Sebastià amb concerts i cultura popular

Publicat per Shaila Cid Redactora Verificat per Creat: Actualitzat:

Cultura, música i tradició. Aquests seran els tres grans protagonistes als Pallaresos el pròxim cap de setmana. El municipi ja ho té tot a punt per a celebrar la seva Festa Major d’hivern, en honor a Sant Sebastià. Des de divendres i fins al pròxim dilluns, dia 20, s’han programat una quinzena de propostes que vestiran el poble de festa i que faran que tant petits com grans xalin i gaudeixin.

Els actes començaran divendres al vespre amb un clàssic de la Festa Major dels Pallaresos: el Sopar de motxilla i ball a la Sala Polivalent, que enguany comptarà amb l’animació del grup Charlotte. És una cita ideal per escalfar motors i començar la festa amb alegria i germanor.

Dissabte, concentra algunes de les propostes més destacades del programa. Així doncs, la jornada començarà amb la Cercavila de Gegantons, que omplirà el poble d’ambient festiu. En acabar, hi haurà una fideuda al Centre Jujol. També al matí, la Cobla Reus Jove oferirà una ballada de sardanes a la Sala Polivalent, per als amants de la tradició catalana.

A la tarda, el foc serà el gran protagonisme amb el Correfoc Infantil, a dos quarts de 7 de la tarda, i el Correfoc d’Hivern, que a partir de dos quarts de 9 del vespre, que faran vibrar els carrers dels Pallaresos amb un esclat de pólvora i tradició. La jornada acabarà amb la Nit Musical a la Sala Polivalent, que portarà els concerts de La Model (Tarragona, Emo, rock i punk), Fòrum (Tarragona, rap), Góngora+Donb. (Altafulla, música urbana i reggaeton) i la banda de versions Femme Versions, i la sessió de Dj Oki.

La jornada de diumenge està pensada, especialment, per al públic familiar. Durant tot el dia, a la pista del Carrer Unió, hi haurà un tobogan gegant i un circuit d’inflables per als més petits. A les 12, la Sala Polivalent acollirà el tradicional vermut de l’Associació de Veïns dels Pallaresos, que estarà amenitzat pel DJ Samuel Eme. A la nit, torna un moment molt esperat: el concurs El precio exacto, un joc familiar carregat de diversió, a les 9 a la Sala Polivalent.

Finalment, el dilluns 20, dia de Sant Sebastià, se celebrarà el seguici i l’anada a ofici a partir de les 6 de la tarda, seguint la tradició religiosa i cultural que dona sentit a aquesta festa. La cloenda de la festivitat serà a les 8 del vespre amb un Mapping de fi de festa a l’Ajuntament.