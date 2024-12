El cicle de l'aigua d'Ematsa fa ruta pels parcs de Nadal

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, Ematsa, impulsa aquest any diverses activitats al voltant del cicle de l’aigua als Parcs de Nadal de Tarragona, el Catllar, els Pallaresos i la Canonja. Entre els dies 21 de desembre i 4 de gener, les propostes lúdiques faran ruta pels quatre municipis.

La companyia d’aigües iniciarà les activitats al Catllar el dissabte, 21 de desembre, amb l’escape room de l’aigua, una iniciativa per donar a conèixer els impactes derivats del consum d’aigua envasada i descobrir els beneficis de consumir aigua de l’aixeta i fomentar-ne l’ús. L’activitat es complementa amb un obsequi final, una cantimplora personalitzada, per a totes les persones que superin tots els reptes. Després de passar pel Catllar, l’escape room s’instal·larà als Pallaresos i a la Canonja.

A Tarragona, del 27 de desembre al 4 de gener, el Parc de Nadal comptarà amb el taller de l’aigua, que presenta un panell il·lustrat amb el cicle de l’aigua per conèixer conceptes claus com la depuradora i l’aigua potable. La proposta també disposa d’un joc interactiu per visualitzar i experimentar tot el recorregut de l’aigua fins a arribar a l’aixeta de casa.

El president d’Ematsa i alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, destaca la importància d’apropar la gestió de l’aigua a la infància «és fonamental que els més petits aprenguin la importància de l'aigua en les nostres vides i com podem contribuir a la seva conservació. Aquestes activitats de Nadal són una excel·lent oportunitat per combinar diversió i aprenentatge».