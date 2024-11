Salou renovarà 11 places i parcs per convertir-los en refugis climàtics

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Salou remodelarà 11 parcs i places en el seu projecte de transformació del municipi en un refugi climàtic. Aquestes actuacions, que es preveu que finalitzin el primer semestre de 2025, tenen com a objectiu principal adaptar els espais públics als criteris de sostenibilitat, afavorint el benestar dels residents i visitants.

Els treballs inclouen l'ampliació de zones verdes, la incorporació de fonts d’aigua i elements culturals com escultures, amb l’objectiu de fer els espais més accessibles i agradables. Aquest projecte compta amb el finançament dels fons Next Generation de la Unió Europea, que cobreixen el 50% del pressupost total, valorat en 2.259.076,79 euros, IVA inclòs.

Segons l’alcalde Pere Granados, «aquest projecte és una aposta clara per un Salou més verd, amable, sostenible i adaptat a les necessitats del futur. Amb aquestes actuacions, no només millorem la qualitat de vida dels nostres residents, sinó que també reforcem l’atractiu del municipi com una destinació turística moderna i respectuosa amb el medi ambient».

Principals intervencions

A la plaça Sant Jordi s’ha construït una rampa per millora l'accessibilitat. Com a element destacat, s’hi instal·larà una escultura inspirada en la llegenda de Sant Jordi, que dotarà la plaça d’un valor simbòlic i cultural.

A la plaça de la Pau, s’ampliarà la seva superfície unificant les dues zones actuals. Les obres també inclouen la creació d’un nou estany i la instal·lació d’una escultura de l’artista Béatrice Bizot, que busca transmetre serenitat. També es millorarà la jardineria.

A la plaça d’Andalusia, s’han plantat més tarongers i s’hi ha instal·lat nou mobiliari urbà. A més, s’ha creat un espai per a activitats cíviques a l’aire lliure i s’ha restaurat la font central per convertir-la en un element refrescant durant l’estiu. Properament, s’hi instal·larà un entarimat i una àrea de jocs infantils per als més petits.

La plaça de Cala Crancs s’ha dissenyat com un espai cívic per a activitats a l’aire lliure, com sessions de cinema, i comptarà amb jocs infantils temàtics en forma de cranc. També es plantaran arbres i vegetació per garantir la funció de refugi climàtic.

La plaça Corona d’Aragó inclourà zones enjardinades, arbres i un envelat per acollir activitats. A més, comptarà amb un joc d’aigua i una escultura de l’artista salouenc Antonio Cabello.

La plaça de la Sardana i la plaça de la Província es beneficiaran de millores com la restauració de fonts, plantació de nous arbres i la incorporació de jocs d’aigua.

A la plaça Louis Braille, es crearà un «bosc d’ombra» amb espècies vegetals que inclouen freixes, til·lers i plantes florals aromàtiques per millorar l’experiència sensorial dels visitants.

Renovació de parcs

Al Parc Manel Albinyana s'han plantat centenars d’arbres. En fases posteriors, s’hi instal·laran jocs infantils i una escultura dedicada al joc per a infants. A més, comptarà amb una àrea lúdica per a gossos.

Al Parc de les Pedreres, situat entre els carrers Pompeu Fabra i Torremolinos, s’està habilitant un bosc urbà que podria estar enllestit per Nadal.

A la Urbanització Mirador de Salou, s’han planificat nous accessos i la rehabilitació dels camins interiors existents, creant un entorn més accessible i atractiu per a les famílies.