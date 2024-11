L'empresa sofrera AFEPASA recupera la facturació després de les pèrdues del 2023

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'empresa sofrera AFEPASA, amb seu a Constantí, ha recuperat enguany els nivells de facturació que tenia abans del 2023, quan la companyia va registrar una caiguda de 3 milions d'euros provocada, sobretot, per la sequera i per l'incendi que es va produir a la planta a finals del 2022, així com per la inversió d'11 MEUR per a la posada en marxa d'una nova planta.

«La ressaca encara la tenim, però aquest any 2024 hem tancat l'aixeta dels problemes», ha subratllat el director general Manel Montaño, qui ha celebrat que enguany la facturació rondarà els 26 milions d'euros i s'espera que creixi fins als 28 milions d'euros de cara el 2025. «Tornem una altra vegada al creixement de dos dígits percentuals anuals», ha afegit.