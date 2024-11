Crema un camió a l'entrada de Vila-seca

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Un camió estacionat s'ha incendiat a pocs minuts de les 12 del migdia a l'avinguda Ramon d'Olzina, a tocar d'una de les entrades de Vila-seca. Els fets han passat a pocs minuts de les dotze del migdia i fins al lloc s'han desplaçat els Bombers de la Generalitat.

També ha acudit la Policia Local per regular el trànsit, ja que aquesta entrada ha quedat tallada a la circulació. Per tant els conductors s'han vist obligats a esperar o accedir per l'entrada del polígon Alba o bé per l'entrada del Raval del Mar.

El foc ha provocat una gran columna de fum i molta expectació entre els vila-secans. Tot i la seva espectacularitat, el foc només ha provocat danys materials. El camió ha quedat completament calcinat. Cap persona ha resultat ferida.