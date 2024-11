El tercer Salou Congress se centrarà en la meteorologia extrema a Tarragona

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Salou ha presentat la tercera edició del Salou Congress, el cicle de xerrades que giren entorn de diferents aspectes de l’economia i la política. L’edició d’aquest 2024 rep el nom Municipis Turístics com a Oasis Climàtics, centrant-se en el debat envers la meteorologia extrema a les comarques de Tarragona.

Pere Granados, alcalde de Salou, assegura que la trobada «arriba en un moment clau per les destinacions turístiques, les quals s’enfronten a reptes importants i, alhora, a grans oportunitats».

La jornada tindrà lloc el 17 de novembre al Teatre Auditori Salou i comptarà amb les conferències de Cristina Lagé, directora general de Turisme de Catalunya, Anwar Zibaoui, Coordinador General de l’Associació de Cambres de Comerç i Indústria de la Mediterrània i Javier Parrondo, director general de Casa Àsia, entre molts altres ponents.

A més de les conferències, la jornada comptarà amb diversos panells de debat que versaran entorn la gestió intel·ligent de l’aigua, l’optimització energètica, el foment del transport ecològic, la gestió d’espais públics o la conservació d’entorns naturals.

En línies generals, la iniciativa abordarà la preocupació pels efectes del canvi climàtic en el sector turístic, destacant la necessitat d’adaptació, diversificació d’ofertes i pràctiques sostenibles. Tot i que el congrés ha apostat per l’àmbit internacional en darreres edicions, en aquesta han decidit concretar en la feina dels actors i agents locals.

Per a Granados, «la sinergia entre turisme, sostenibilitat i innovació és el camí per convertir-nos en un referent en la transició digital i en la gestió responsable dels recursos». L’alcalde subratlla que les jornades serviran per abordar temes com «la creació de zones d’acollida accessibles per a tothom en situacions d’emergència climàtica, la gestió eficient de l’energia i la sostenibilitat hídrica en un context de sequera».

En línies similars, Yeray Moreno, regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Salou expressa que el municipi «ha de fer ara un pas més enllà, apostant per solucions sostenibles i espais segurs que beneficiïn tant a ciutadans com a visitants». L’accés al Salou Congress és gratuït, però cal inscriure’s a través de la pàgina web de l’esdeveniment.