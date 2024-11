Les urbanitzacions del Catllar protestaran per la manca d'inversió municipal

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Associació de Propietaris de les Urbanitzacions del Catllar (APUDEC) tallarà la carretera TP-2031 (al quilòmetre 5,5, a l'alçada del Camí Salort, entrada de la urbanització Bonaire, a la zona comercial del límit amb el terme municipal dels Pallaresos) el proper dia 24 de novembre a les 12 hores en protesta.

Aquesta manifestació de protesta es fa per expressar el descontentament per l'abandonament i la manca d'inversió pública (enllumenat, transport, neteja i manteniment viari, seguretat, recollida de residus…) que pateixen aquests propietaris des de fa dècades.

«Ha arribat un moment en què la gent, que paga els seus impostos sense rebre un retorn adequat de l'Ajuntament, ha dit prou davant de tanta desídia; no volem ocasionar perjudicis als conductors -es deixarà un carril lliure al trànsit-, però sí cridar l'atenció sobre una situació que ja és insostenible», ha explicat Juan Herrerías, president d'APUDEC. L'entitat ja representa avui dia més de 1.000 veïns d'una quinzena de les 30 urbanitzacions del Catllar.

De les 30 urbanitzacions, actualment només sis han estat «recepcionades» per l'Ajuntament i gaudeixen d'uns serveis d'acord amb el nostre temps. Segons APUDEC, els tràmits per a la regularització urbanística són molt llargs i costosos econòmicament, i no es dóna cap facilitat des de les administracions. «Tots paguem els mateixos impostos, que a més segueixen pujant, però no tenim dret serveis mínims que ha de garantir un Ajuntament», ha criticat Anna Quílez, vocal de la junta directiva, que s'ha queixat especialment de la freqüència del transport públic -inexistent a cap de setmana- i d'una recollida de residus molt deficitària.

APUDEC denuncia la manca de manteniment dels camins, de competència municipal, que donen accés a les urbanitzacions i no tenen enllumenat, i on el ferm de la calçada no compleix els mínims requisits de seguretat per a vehicles o vianants. «Encara hi ha carrers de terra sense asfaltar a les nostres urbanitzacions, zones sense llum on cal anar amb llanterna a la nit… Tenim por que els nostres habitatges es converteixin en un gueto de chabolisme i ocupacions il·legals», ha lamentat Herrerías.