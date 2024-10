Territori estudiarà habilitar un terreny com a pàrquing de l'estació del Camp de Tarragona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament de Territori estudiarà la proposta de l'Ajuntament de la Secuita per habilitar un terreny com a zona d'aparcament per a l'estació de tren del Camp de Tarragona. El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, ha explicat aquest dimarts que el consistori els va oferir aquesta parcel·la «ahir» i que «estudiaran» la viabilitat de l'obra.

Nadal ha assegurat que l'aparcament de l'estació encara «no està ple, però és cert que la gent aparca malament a la carretera d'accés i això provoca problemes de seguretat». El secretari ha afegit que «som coneixedors d'aquest problema, però hem de donar-li una solució conjunta entre Generalitat, Adif i Ajuntament». «S'ha d'ordenar l'espai i ho farem», ha assegurat.