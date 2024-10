Paneque diu que el dispositiu alternatiu pel tall de Roda de Berà ha funcionat «raonablement bé»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, s’ha mostrat bastant satisfeta en valorar el dispositiu de transport alternatiu que s’ha posat en marxa aquest dimarts pel tall ferroviari de Roda de Berà. Per a l’executiu, l’operació «ha anat raonablement bé, atenent a la gran complexitat que tenia». «Mai Renfe ni el Govern s’hi ha enfrontat a un repte tan complex», ha arribat a dir.

Paneque ha avançat que els responsables de Renfe i del Departament de Territori faran un «seguiment diari» i un «informe amb les diferents casuístiques i incidències, i propostes de millora» que ajudin a adaptar el dispositiu en funció de les necessitats i de l’ús que se’n faci del transport alternatiu al tren.

La reacció de Paneque es produeix després que el primer matí del pla alternatiu de transport a les comarques de Tarragona per les obres del corredor Mediterrani al túnel de Roda de Berà s'hagi desenvolupat amb «normalitat» però «sense triomfalismes», segons el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, i el president de Renfe, Raül Blanco.

No obstant això, s'ha registrat alguns retards en els trens per la manca d'ajustos amb els busos, tot i que han estat «casos puntuals», segons el director de Rodalies, Antonio Carmona. En aquest primer dia, la percepció en estacions com Tarragona i Sants és que hi ha hagut menys viatgers dels habituals i que els usuaris han buscat alternatives, com el vehicle privat i l'alta velocitat.