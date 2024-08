La Canonja fa una crida al jovent amb el Mamut

Publicat per Rafa J. Larrañaga Verificat per Creat: Actualitzat:

El pàrquing del Mas de l’Hort de l’Abeurador de la Canonja acollirà una nova edició del Festival Mamut del divendres 9 d’agost al dissabte 10 d’agost. Dues nits que estaran ben carregades de música i gresca. Aquesta edició arriba amb l’estrena de la imatge pròpia, que reforça el caràcter singular d’un festival pensat pels més joves. L’esdeveniment ha estat organitzat per la regidoria de Joventut de l’Ajuntament —encapçalada pel regidor Iván Barceló—, que ha estat assessorada en tot moment per la comissió de joves del PIJ.

L’aposta musical, amb aires renovats, està repartida en dues nits. La primera comptarà amb artistes locals. El raper canongí Supri encetarà la programació. Després, el seguiran el grup de versions Mano’s Rock i l’actuació de DJ Lau. En canvi, en la segona nit hi hauran artistes més coneguts en l’àmbit nacional.

El raper terrassenc Lildami —conegut també per la seva aparició com a jurat en la primera temporada d’Eufòria a 3cat— i el grup de música pop lleidatà Sexenni —que, durant aquest 2024 han sonat a tot arreu amb la cançó Grup de pop, en una col·laboració amb el reconegut grup mataroní The Tyets— protagonitzaran la segona i última nit del Festival Mamut 2024. L’actuació de la DJ Madame Popy tancarà la programació de l’aposta musical.

El festival no només vol cridar l’atenció amb el cartell d’artistes convidats, sinó que també hi haurà diverses novetats. S’instal·larà una plataforma de mini vídeos 360 graus, en què tothom podrà pujar i gravar-se per emportar-se un bon record cap a casa. A més, també hi haurà disponible una food truck de dolç i salat al pàrquing del Mas de l’Hort de l’Abeurador, durant tota la festa.

Finalment, per materialitzar la nova imatge del Mamut, s’han dissenyat uns gots amb la nova imatge del festival. L’entrada per accedir al festival té un preu simbòlic de 5 euros, la qual va acompanyada d’una consumició. Es poden adquirir a través de la plataforma en línia d’obtenció d’entrades de l’Ajuntament de la Canonja. A més, el mateix dia del festival, també es podran adquirir presencialment els tiquets a la taquilla.

Des de l’ens municipal, s’espera una gran participació per part de la població de la Canonja, així com dels pobles del voltant de la localitat. El regidor de Joventut, Iván Barceló, ha explicat que «l’any passat ja va ser tot un èxit i vam aconseguir exhaurir les entrades».

«L’aforament és limitat i només hi ha entrades per a 1.000 persones. Els tiquets s’estan venent a bon ritme i esperem que s’esgotin durant aquesta setmana», ha afegit. El regidor creu que han aconseguit «un cartell atractiu pels més joves. L’ajuda de la comissió de joves ha estat clau per a poder confeccionar una programació que cridi l’atenció a la joventut».

Per davant de tot, l’Ajuntament de la Canonja vol que les festes siguin del tot respectuoses. «Volem que la Festival Mamut sigui lliure d’agressions sexistes. Per aconseguir-ho, hi haurà un Punt Lila, gestionat per la plataforma feminista local, Mirada Violeta La Canonja», ha recalcat Iván Barceló. «A més, també hem contractat uns agents de salut que faran assessorament per l’ús de l’alcohol», ha explicat el regidor de Joventut.